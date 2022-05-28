余德丞離巢無綫工作蜂擁而至　出身富貴家住豪宅竟自爆有經濟壓力

現年32歲的余德丞（Dickson）5月1日突然於YouTube宣佈已離巢無綫，與TVB結束8年賓主關係。Dickson離巢後，即密密接Jobs，除了與鄭裕玲（Do姐）到商台擔任《口水多過浪花》客席主持外，亦亮相Now Sports節目《Football Party Room》，同場還有「ViuTV一哥」強尼、ERROR成員保錡及專家Dickson等。他還接受Viu節目《Viu1人物專訪》的訪問，正式亮相Viu的平台。

余德丞稱離巢與健康無關！（影片截圖）

Dickson近日向傳媒透露他其實考慮了近兩年才決定離巢，都曾擔心之後會無工作，又直言外界以為他沒有經濟壓力，實情是他也要給予家用，認為自己到了這個年齡，現在不去搏吓等幾時。幸好他走出comfort zone後，工作洽商從四方八面而來，雖然剛開始起步很難計到收入可會比在無綫時多，但起碼他在工作上能有自己的選擇，坦言自由好緊要。

Dickson出身富貴家庭，畢業於名校香港華仁書院，又曾是香港游泳代表隊成員，他與父母同住在跑馬地嘉園的二千萬豪宅，跟天王郭富城是鄰居。有傳他更與父母聯名擁有多個總市值逾半億的豪宅單位，即使離巢亦不愁生活。

Dickson與Do姐、余迪偉和傑朱一齊做節目。(影片截圖)

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