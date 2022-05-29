絲打圍爐︱彭秀慧曾兩次被求婚　憶前度提結婚經過：同一晚就分手

彭秀慧（Kearen）昨晚（27/5）現身網上節目《絲打圍爐》與主持人楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）大談「女人到底係唔係『一定』要結婚生仔？」47歲的Kearen坦言長大後，對婚姻完全沒有想法，沒有渴望亦沒有羨慕，但同時亦不抗拒：「我覺得婚姻係美麗嘅事，每次去朋友婚禮，無論熟定唔熟，人哋一講誓詞，我就會眼濕濕。」



彭秀慧、蝦頭以及Shiga大談「女人到底係唔係『一定』要結婚生仔？」（影片截圖）

對Kearen來說，婚姻首先要出現合適的對象，而婚姻的需要就像是一個手續：「第一如果你有咩事，去到一啲關口，你要有合法嘅人幫你處理。第二係，當兩個人好好時，『不如我哋結婚』，都係願意對呢段感情嘅一個進階。唔係冇分別，但係咪冇就唔得呢？唔係囉。」

Kearen說有兩次被求婚的經歷，不過最終卻未能開花結果。（影片截圖）

蝦頭追問Kearen有沒有一個前度是去到談婚論嫁的階段，她說有兩次被求婚的經歷，不過最終卻未能開花結果：「Timing係唔啱，有種係想用呢招（結婚）修補關係，絕對唔可以用婚姻嚟覺得兩個人冇事，都未搞清楚。另一個都係，想同我講呢個題目，但同一晚就分手。」Kearen憶述當時和前度出席朋友婚禮後，同日前度便和她討論結婚：「嗰時個心已經覺得呢個人唔係好啱，去到有一日佢突然講，不如我哋諗下（結婚）…我就攞晒啲問題出嚟傾。」蝦頭聽後輕嘆說：「本身係一件可以一生一世嘅事情，變咗係時候終結。」

蝦頭表示假如將來的伴侶希望有下一代，自己亦會配合，不過她卻顧慮到年齡的問題，Shiga立即提議她可以趁未收經前去雪卵。（影片截圖）

談起婚姻，自然就會想到生小朋友的問題，Kearen說對下一代沒有太大感覺，去到現階段更加覺得不需要：「因為我覺得做父母太大責任，真係好偉大，我覺得自己未係。除非遇到一個人，互相嘅愛好強大，強大到可以產生一個BB。」

相反蝦頭卻表示，假如將來的伴侶希望有下一代，自己亦會配合，不過她卻顧慮到年齡的問題。Shiga立即提議她可以趁未收經前去雪卵，蝦頭同意亦大爆曾經有人問她借卵：「一對Gay couple（同性戀伴侶）」，Kearen隨即回應：「一睇就知你啲gene（基因）係正，講真」，Shiga追問：「咁你有冇借到？」，蝦頭笑言：「借？還得到先好借。」

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