2R廿周年來港發展竟係為追星　Race不老靚樣驚艷網民：愈來愈靚

女子組合2R於2002年出道之今已有20年，兩位成員，現年42歲的黃婉君（Rosanne） 與39歲的妹妹黃婉佩（Race）近日就拍片紀念她們的20周年，並與粉絲玩Q&A。在片中，Race表示她和家姐兩人因為疫情已經有兩年沒有見面。談到2R這個名字的由來，原來當日兩人出道時並沒有組合名字，是傳媒幫她們改的。Race說：「嗰時因為世界盃巴西隊有3R，咁啲記者又唔想叫我哋『Race、Rosanne望住呢度，就話2R，2R，咁就叫熟咗變成2R。」Race又坦言成為歌手是她的夢想，她自小就喜歡唱歌，更與家姐來到香港參加歌唱比賽：「當時心諗求其啦，就算輸咗都無人知，香港都無人識我哋。」

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至於為何生於馬來西亞的她們會選擇在香港出道當歌手發展歌唱事業？Race說：「我哋嗰時嘅偶像，劉德華、王菲、張學友等等全部都係base on香港架嘛，所以就諗住唱歌要做明星就梗係去香港啦。」Rosanne就開心地表示：「揀香港就梗係為咗睇偶像啦。」Race當年讀書時好喜歡劉德華，Rosanne就四大天王都鍾意，入行前曾在機場遇見黎明令她勁驚喜。Race說：「點知我哋去到香港之後真係每一個都見到，真係好lucky。」片中除了兩人的對談內容，網民的焦點亦落在Race的靚樣之上，大讚她：「Race愈來愈靚」、「20年來都唔識老」、「仲靚女迷人過出道嗰時」。