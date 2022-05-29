花姐評MIRROR心痛Anson Lo　自爆因一樣嘢被鬧︰有神徒發訊息鬧我

男團MIRROR人氣強勁，不單只在香港爆紅，就連在海外如英國、美國、加拿大，日本等地都會看到他們的身影。日前，加拿大中文電台的節目《逍瑤郭杜》舉辦了一個「花姐我有嘢想問！」的網上見面會，加拿大的「鏡粉」與MIRROR經理人花姐（黃慧君）對話，讓大家更了解MIRROR。



MIRROR十二子大受粉絲歡迎。（資料圖片）

講起Edan（呂爵安），花姐認同他是一個理性的人，但笑言他都是「傻嘅」，因為他為人比較逆來順受，也不會為自己爭取什麼，所以可以做自己，大家看到他做什麼都沒有「偶包」一樣，花姐笑言︰「你唔好睇佢癲癲神神，佢係一個好好嘅聆聽者。」她更大呼︰「我真係好想攬佢返屋企做我個仔！佢係一個好sweet嘅人！」

花姐成功捧紅MIRROR。（資料圖片）

講到近來已飛到美國的姜濤，花姐對於有關他飛美國的工作目的亦好忍得口，原來是因為他們簽了保密協議，所以她笑說︰「你當佢去美國玩啦！」但她認為「總之佢做緊一樣好有突破嘅事」。講起姜濤的身體狀況，花姐透露其實他一直用不太健康的方法減肥，她說︰「因為姜濤真係好容易肥，因為可能肥底啲肥細胞好大粒，所以食少少嘢就好容易肥，但佢一唔食嘢就好易瘦返。」而他亦常常長時間斷食，用「18：6 飲食法」的間歇性斷食法，「佢嗰6個鐘係咁食，我話其實你咁樣唔得，好唔健康，但係佢都好堅持呢個方法，佢覺得斷食係可以清理自己嘅方法。」所以花姐亦有介紹營養師給他，姜濤並「應承嚟緊用返啲健康嘅方法修身」。

花姐話Edan其實性格好sweet！（IG@edanlui）

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「姜糖」一向也關心姜濤腳傷的情況，花姐直言︰「隻腳冇做到手術，我都想同大家講吓，因為初初佢出道嗰時，我哋知道佢曾經韌帶斷過，好緊張，就即刻要去做手術啦，因為佢成日話唔想，因為一做就要抖半年至一年，佢堅持話小心啲，唔做手術住，一有機會先做，後尾就睇咗另一個醫生，個醫生就話，其實而家好多運動員韌帶斷咗都冇做手術，佢就鍛鍊啲肌肉，令到可以咁樣都冇事，而家用緊呢個方法，睇吓可唔可以唔做手術都可以令佢平時跳舞、跑步唔會影響到，因為有時見到佢用錯力就會好痛，我都好驚。」

姜濤沒有做手術處理腳傷。（IG@keung_show）

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粉絲問起姜濤做過的窩心事，花姐坦言︰「佢唔會特登做啲咩嘢令到你好窩心嘅，我個人對住佢哋其實唔係咁talkative，好沉默，好多時好似好唔開心咁，姜濤就會話『老花（花姐）！』跟住埋嚟喺你側邊陪住你，佢乜都冇做嘅，你知道佢平時唔會咁做，佢平時都係自己『柄埋自己』嗰啲嚟，你見到佢呢個動作就知其實佢想撐你！」網上不時會有人批評花姐，而她笑言︰「好多時佢（姜濤）都係第一個出嚟撐我，咁我都覺得呢啲係好sweet嘅行為嚟。」

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講到近來人氣愈來愈勁的Anson Lo（盧瀚霆），花姐直言他做過很多事令她感到驕傲，她更大呼︰「佢係會努力到你要叫佢停嘅人！」希望他可以休息一下。「我敢講佢係12個裏面我認為佢係撐得最多嘅人，好大力撐嘅人。」花姐心痛的說。意思大概是最努力，不讓自己停下來的感覺。花姐說︰「有啲神徒都會send message嚟鬧我，話我點可以編個咁嘅schedule畀教主，但係Anson Lo個性格係，如果中間有3個鐘頭，佢都寧願將嗰3個鐘頭攝咗去做gym、學唱歌，佢係都將個schedule自己塞爆嘅人嚟。」

花姐原來一直都唔覺得Anson Lo靚仔。（IG@ansonlht）

「神徒」透露Anson Lo曾講過話花姐從來不覺得他靚仔，這名「神徒」就問花姐現在有沒有對他改觀，花姐聽完好大反應，即說︰「喂啊！點解要迫人讚佢靚仔，我心目中只有許光漢係最靚仔！我想講盧瀚霆係有靚仔嘅時候，但佢最靚仔嘅時候，係我私底下見到佢，可能冇化咁濃妝，私底下同佢傾偈，好舒服個樣，嗰個樣係最靚仔，佢係一個暖男，好關心、溫柔同你傾偈，你話幾靚仔！如果換咗許光漢個頭就仲好啦！」

Anson Lo曾拍片醒大家護膚心得兼素顏上鏡。（Anson Lo YouTube影片截圖）