「𡃁模始祖」姜紫藍呻識錯男人　遇前老師欺騙「感情」兼失5位數

姜紫藍（Color）曾於2003年以模特兒身份入行，其後多次轉型擔任過亞洲電視的節目主持，亦拍攝過寫真散文集，其後又因其著作《彌留人生》於2012年出版時獲得台灣書商賞識而順利成章轉型為寫作家，亦同時任職攝影師。日前（28/05）她於Facebook分享親身遭遇，被一名昔日的師長邀請做品牌代言人受騙，被欺騙「感情」之餘還有5位數金錢損失。



姜紫藍曾推出過散文書本。（IG@colorkeung）

姜紫藍在長文中表示，有一位她曾經很尊重，曾教授過她的設計系老師，在早前突然找上了她。原來這位老師開設了屬於自己的眼鏡品牌，說自己的眼鏡品牌曾贊助過三哥苗僑偉、陳啟泰等等不少名人，表示欲邀請姜紫藍擔任他的眼鏡品牌的代言人。最後姜紫藍在幾經思考，考慮到他曾經是自己尊重的老師後就答應以一個象徵式收費，成為硬照模特兒，而最後姜紫藍亦只要求兩副眼鏡作為酬勞。

姜紫藍現為寫作家、攝影師。（IG@colorkeung）

及後拍攝當天姜紫藍除了擔任模特兒外，還出錢買了四套造型的衣着以及化妝等，拍攝當日姜紫藍因為雜費付出了近萬元的關係，才向這位老師再要求多付$2000作酬勞，當下這位老師亦答應了。但是，其後又反口以及拖延，更要求姜紫藍替其寫作四篇短文，以及貼在社文平台宣傳，其後姜紫藍以寫作需另外付稿費為由拒絕，這位老師就「變臉」出言誣衊姜紫藍和她爸爸「勾」（貪）他兩副男裝眼鏡，更要求姜紫藍以每副眼鏡$2-3000向他回購。

姜紫藍在Facebook呻受騙。（FB@姜紫藍）

姜紫藍在文中寫道：「即係一句講晒，件事係，佢搵我做model，畀好平，仲要我自己俾錢買衫影相。之後佢借師生關係，叫我幫佢寫字，度slogan仲要出post等等，唔肯佢就變臉！而且對方經濟能力非常好，也跟我透露剛剛買了新樓，開着名車，我實在沒想到他會這般對我，會這麼市僧（儈），而且還要利用我。」事後她向《香港01》表示信錯了這位昔日老師，欺騙了她多年對他的仰慕之情。