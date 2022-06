上海因疫情封城兩個多月,今日終於正式解封。黎姿(Gigi)月前曾透露自己與家人被困上海,其實她早前已低調返港。Gigi日前於IG post了她出海玩的靚相,並留言表示:「It’s a beautiful day ☀️ Don’t let it get away!」相中她與她的寶貝狗狗在一起,足以證明她當時正身在香港。Gigi的靚相包括了兩張素顏大頭自拍照,現年50歲的她無懼以真面目示人,她的狀態極佳,在她臉上幾乎看不到歲月的痕跡。而某些角度看她的樣貌與笑容竟然撞樣了大美人李嘉欣。

