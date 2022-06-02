廖碧兒時隔11年重返TVB感興奮：見返好多演員朋友

陳靜（Dada）、廖碧兒（Bernice）林德信等人今日（2/6）於中環海濱活動空間出席NFT藝術展覽開幕活動，Bernice接近《香港01》訪問時說上年已經開始研究NFT，受疫情影響，有一段時間沒有出席大型活動的她亦相當興奮：「見返好多朋友，尤其係好支持NFT嘅人，呢樣喺將來嘅世界係會存在。」對Bernice來說，NFT帶來的收穫不是金錢上的賺與蝕，而是得到一件很好的藝術品。

Bernice近日重返TVB拍節目，她說見回很多舊朋友非常開心。（陳順禎攝）

Bernice於2011年約滿TVB離巢後，時隔11年，她近日重返無綫為方力申及當奴主持的新一輯節目《鬼上你架車3》擔任嘉賓。她說見回很多舊朋友非常開心：「見返好多化妝梳頭嘅朋友，好多演員朋友，見到祥仔（黎耀祥），探咗佢班。呢個係我第二個節目，但嗰個未出街。」她亦希望可以在TVB拍劇：「有好嘅劇本，同埋睇時間，早排進修緊讀書，啱啱考完試，所以就即刻出嚟拍嘢。」

問到Bernice是否回TVB幫忙救收視，她坦言：「做演員方面，收視係Bonus，拍嘢唔可以為收視。拍嗰個故事可能係一年前，甚至兩年前先出街，而家唔只電視平台，仲有網平台，同埋好多人都唔可以live睇，會翻睇，希望帶多啲唔同節目畀大家。」

受疫情影響，有一段時間沒有出席大型活動的Bernice亦相當興奮。（陳順禎攝）

Bernice近年亦不時亮相ViuTV劇集及主持綜藝節目，她說只要有好劇本、好節目就會想參與，並不會局限哪一個電視台：「冇話邊邊唔走得，如果覺得個劇有好故事，好想嘗試嘅角色都會想拍。」