何雁詩宣布為鄭俊弘順產誕B仔　改名Asher Douglas Cheng：好愛你

娛樂圈又有喜事，何雁詩（Stephanie）與老公鄭俊弘（Fred）今年宣布造人成功，懷有B仔的Stephanie原來已順利生B。6月4日兩夫婦在IG貼出，由陳瀅幫忙拍攝的BB腳仔相宣布喜訊：「2022年6月1日我們正式成為爸爸媽媽了。」

何雁詩宣布為鄭俊弘順產誕B仔 改名Asher Douglas Cheng。（IG：@honganc）

Stephanie本於5月31日貼孕照透露會搬新屋迎接BB出世，未料到一足月囝囝已搶閘：「這幾天還一直準備新居，到寶寶出生前一天才執拾走佬袋（還好剛合時），那天一心準備去產檢，怎知一起床就發現穿水。」Stephanie選擇順產：「到醫院後經歷一輪陣痛，盆骨快要撕裂般還好有麻醉師救命，打完無痛，立即回魂，還玩了一鋪LoL。再經觀察一輪，婦產科醫生說是時候了，老公一直在旁替我打氣 you can do this ，費盡九牛二虎之力把寶寶推出來，現在雖說得輕鬆，其實是我身體經歷過最大的挑戰。」

何雁詩鄭俊弘原定本星期搬屋。（IG：@honganc）

囝囝已改名為Asher Douglas Cheng，Stephanie感觸良多：「作為新手爸爸媽媽必然會遇到挑戰，但是我們也是抱著無比的歡樂和期待每一天與孩子一起學習。寶寶眼睛好大，像我還是像爸爸，還是傻傻分不清。我的小寶貝，像誰也好，只要健康開心過每一天就好，爸爸媽媽好愛你。接下來這個月我會專心照顧寶寶和調理身體，擇日再跟大家分享。」