李佳芯個性獨立少向人求救　前男友感受不到被需要：覺得我搞得掂

李佳芯（Ali）昨晚（3/6）現身網上節目《絲打圍爐》，與主持楊詩敏（蝦頭）及連詩雅（Shiga）討論「10大最易撻着的情景」。Ali坦言小時候較容易被撻着：「唔知係咪演員底，演員啲感情好容易流出去，細個唔識控制，流出去收唔返。而家大個咗，就識得控制情緒，嗰啲假嘅、表面表面，識得區分。」



Ali現身網上節目《絲打圍爐》，與主持楊詩敏（蝦頭）及連詩雅（Shiga）討論「10大最易撻着的情景」。（影片截圖）

作為演員，蝦頭直言拍對手戲會很容易戲假情真：「單方面囉，經歷好長時間對住佢，喺戲入邊佢對我好好，就好容易以為嗰樣嘢係鍾意，好危險。」Ali同意蝦頭的說法，被問到有否曾遇上類似情況，Ali坦言有：「阿Mo（陳豪）囉，我好多套劇同佢一齊拍。《潮流教主》嗰時係敵對，加上我好慢熱，嗰時好唔熟…《跨世代》就開始熟，劇中我哋係一pair。因為阿Mo真係一個好Nice嘅人，無論戲內戲外都好照顧，佢係一個好好爸爸、好老公。」

Ali大讚陳豪是好男人（影片截圖）

Ali續指拍《跨世代》時開始與陳豪熟絡：「我作為一個後輩有時會問佢意見，佢又好樂於解答後輩嘅嘢…《殺手》同《跨世代》之間，有一刻會諗呢個男人。如果我早幾年入行，如果佢未結婚，真係會中，因為佢真係一個太好嘅男人。」她透露與陳豪拍劇時，對方晚晚都會與太太陳茵媺視像通話：「好sweet，會覺得呢個男人好到，做老公一流，會有種呢種男人喺邊度搵嘅感覺。」

Ali與陳豪曾合作拍攝多套電視劇。（網上圖片）

當她們討論到「有難雪中送炭」時，三位均表示這個情況很容易被撻着。不過Ali卻指自己有困難時不會主動求救，因而給人一種很獨立的感覺，但打從心底是渴望被愛。拍拖時，對方亦感受不到被需要的感覺：「我冇畀到對方，我好需要照顧嘅感覺，佢成日覺得我可以自己搞掂，我會覺得唔好煩，自己做到就做，其實好蝕底。」Ali坦言要學會坦白地表達自己感受：「譬如撒嬌可以當係情趣，用一啲方法令對方覺得，原來我係需要關心、需要你。」