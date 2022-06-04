直擊Ian陳卓賢生日展Set場過程　Hellosss籌備兩個月睇片睇到喊

MIRROR成員陳卓賢（Ian）本月迎來29歲生日，陳卓賢國際歌迷會（香港）於6月3日至12日假九龍灣國際展貿中心地下中庭舉行Ian生日慈善展覽，以慈善為宗旨並將主題訂為「Paint The World Spread Your Love」。



現場有不少打卡位以及有大電視播放Ian由出道至今的片段。（葉志明攝）

現場有應援物出售、亦有多個打卡位，粉絲更可以扭蛋、壓幣兼印相，相信不少Hellosss已經到場感受當中的歡樂氣氛。歡樂背後，包含着歌迷會Admins的努力和付出，《香港01》帶各位回到展覽前一晚，亦即是6月2日，見證為數約二十人的Hellosss小團隊set場的過程，由搬貨、擺貨、測試再修改遊戲，直到最後坐在地上一同觀看Ian由出道至今，事業上不同里程碑的影片，可說是百般滋味在心頭，三位Admins接受訪問時更分享籌備兩個月的過程和感受。

Ian陳卓賢生日展九展舉行 以慈善為宗旨69隻毛孩供助養

6月3日展覽首日情況：

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她們透露兩個月前開始概思今次的生日展覽，當中亦遇上不少困難：「包括生產一個product嘅時間、要夾production，相比起以前係困難咗。啲時間冇得預，運輸、廠嗰邊都難咗好多，唔知幾時可以到貨。場地呀，好多嘢都要夾，又要夾保險、其他contractor、甚至係啲歌用唔用得，都幾難，又未試過做、又唔係做呢一行。」

展覽前一晚，亦即是6月2日，為數約二十人的Hellosss小團隊正在努力set場。（葉志明攝）

是次生日展以慈善為宗旨，她們的原意不是舉辦大型活動，但又知道Hellosss們因疫情關係很久沒有出席偶像的公開活動，所以希望藉着今次讓大家聚集一起為Ian慶祝生日。展覽上亦播出Ian由參加《全民造星》到今天，事業上不同里程碑的影片，她們坦言「睇到喊」：「睇住佢成長嘅轉變，三年時間好似好短，但裏面做咗好多嘢，條片已經濃縮到最短，但原來都成20分鐘。原來三年可以發生咁多事，無論開心唔開心，都係呢三年發生。」

Hellosss一齊睇首映。

三位Admins日頭既要兼顧正職，收工後就立即忙着籌備展覽，同時又為Ian新歌《Got U》做宣傳，她們坦言這段時間的確要「瞓少啲」：「會逼自己瞓，每日瞓4、5個鐘，3點鐘瞓差唔多。」整個訪問卻從來沒有出現「辛苦」二字，或者對她們來說，可以為偶像出到一分力，哪怕只是一點點，都已經很滿足。談到想跟Ian說的話，她們表示最想他幸福快樂：「無論屋企、工作同朋友、同我哋都開心。希望佢做到佢想做嘅嘢，咁就最好。」

6月2日晚上11點set場過程：