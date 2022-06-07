張振朗講入行辛酸講到喊　曾凌晨4點收電話叫佢7點開工只係做替身

內地綜藝節目《開播！情景喜劇》有一班香港藝人參與，包括王祖藍、王浩信、張振朗、李子雄及高海寧等。藝人以處境劇的形式，拍攝一套短劇，除了幕前演出，團隊的製作過程，亦會一一盡現觀眾眼前。王祖藍的隊伍叫作「無限訓練班」，而節目的第三期其中一節由李子雄、王祖藍、張振朗、高海寧和王浩信主演短劇，劇中多幕都抽TVB水。短劇完結後，眾人講到自己作為演員的感想，張振朗和高海寧都講到「眼濕濕」。



王祖藍、王浩信、張振朗、李子雄及高海寧合作演出短劇。（影片截圖）

在節目中，主持問王祖藍他們做《無限訓練班》的主題的出發點是什麼時，王祖藍表示︰「其實香港拍電視劇訓練班就是這樣的，訓練班的演員都不是科班出身，一般我們就是邊拍邊學，訓練沒多久了，就立馬要進去了。」英達問：「我們後來在後面看到了很多，TVB應該說是經典的那些東西，都是通過這樣，底下一點點起來的嗎？」張振朗回答說︰「對，其實是真的，那些超級巨星，都是經過同一樣的過程。」

張振朗講到喊。（影片截圖）

張振朗續說︰「我記得訓練班我在實習的時候，有一次工作到凌晨大概4點多，有一個助導打給我，說『明天7點有一個角色叫你去演』，然後我說『好，是什麼角色？』他說『替身』，那之後我就說『好，沒問題』。」他顯得非常感慨的說。王祖藍接着講：「我們每個人都經過了，跑龍套這個階段，要你跳舞就跳舞，要你有動作就要動作，要你爆破就要爆破。」一旁的張振朗回憶起過去的奮鬥立即「眼濕濕」，他哽咽着地說︰「其實我就是訓練班出身，大概進入了10年，所以剛才我演的時候我挺有感受的，而且這是我做演員10年了，我第一次用普通話去演戲，一開始我覺得就是很難，很怕辦不到，但我真的盡了我的努力，謝謝。」之後他更要抺一抺眼淚，旁邊的王浩信攬一攬去安慰他。