何雁詩產後7日已開始做瑜伽　意外曝光豪宅一角飽覽靚景

現年29歲的何雁詩（Stephanie）剛於6月1日順產誕下兒子，她與老公鄭俊弘（Fred）正式變成三口之家。當了媽媽一個星期，Stephanie感受良多，亦已開始做產後瑜伽。



Stephanie與Fred的寶寶在6月1 日出世。（IG@honganc）

何雁詩宣布為鄭俊弘順產誕B仔，BB改名Asher Douglas Cheng。（IG@honganc）

Stephanie在IG貼上自己跟着教學做瑜伽的影片，然後用英語寫上長文，大概表示自己生完BB之後，生活完全改變了，「每次我望着寶寶時，我的心好有愛，希望可以記下每一刻」，而她決定在湊BB的日常生活中，抽30分鐘的時間去有些「me time」和做些伸展運動，讓自己的心和思想休息一下。Stephanie又表示自己的身體跟之前的9個月來又再次不同了，她亦是經歷哺乳期的媽媽，但她覺得沒關係，因為她為她的身體所經歷的一切感到驕傲。

Stephanie產後7日已經做瑜伽！（IG@honganc）

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Stephanie又指其實不是每個人都要早點運動，應該各自聆聽大家身體的需要，跟隨自己的步伐，「對我來說，我知道我需要一些日常生活中的例行運動」。網民紛紛留言支持Stephanie，但同時關心她不夠休息，留言提醒︰「多爭取休息啊！」

Stephanie本身家裏好富貴，有指她的爸爸身家估計最少有6億，婚前住5000萬獨立屋，婚後跟老公住。從Stephanie在IG發放的片段可見，屋內的裝修有格調，景觀望開揚山景，廳的部分也頗為闊落，要做瑜伽絕對沒有難度！