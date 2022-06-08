謝安琪獲囡囡差別待遇　父親節竟收一堆心意卡：真係心甜

謝安琪（Kay）今日（8/6）現身銅鑼灣出席美容旗艦店開幕儀式，她以白色露背長裙出場大曬美好身段。阿Kay接受《香港01》訪問時亦有分享保養心得：「講起保養心得有啲慚愧，唔係真係好有心得。但我飲食好清淡、飲好多水，係自細嘅習慣，同埋食好多生果同蔬菜，係容許我懶少少，因為我本身食嘅嘢唔係好高脂肪、糖同油。」

Kay現身銅鑼灣出席美容旗艦店開幕儀式，她以白色露背長裙出場大曬美好身段。（陳順禎攝）

本月19日是父親節，阿Kay表示張繼聰正忙於拍電影，所以未能出席家庭慶祝活動：「好想安排豐富同盛大嘅家庭慶祝畀佢，但好可惜佢無暇出席，我哋都會自己慶祝，佢可能精神上參與，佢好忙成日通宵拍戲。」

她又透露一個窩心又搞笑的父親節小插曲：「母親節我就收到母親節卡，都唔只一張，我個女對我好偏心，我收咗一堆母親節卡，每日都I love you。一個月後就到父親節，學校就要做父親節卡，咁佢有做，但佢都有做多一堆母親節卡又送畀我，嗰種差別待遇好明顯，偏心程度好極端，我好開心，生呢個女真係心甜，偏心我好溫馨。」

阿Kay將於8月與方皓玟開演唱會，她說非常開心，與對方認識很久終於有音樂上的合作。（陳順禎攝）

阿Kay將於8月與方皓玟開演唱會，她說非常開心，與對方認識很久終於有音樂上的合作：「極其量係出現喺同一部電影，但係都冇對手戲。以前會喺做gym地方撞到，會傾吓計，佢又介紹lotion畀我搽，好有趣。」她續指平日做演唱會有很多細節都是由自己決定，今次可以與對方一同討論和研究：「有人分擔，我哋兩個好似一個小組合，可以諗下點襯衫、舞台上企位，多個人傾好開心。」