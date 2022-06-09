賴弘國首公開第3任老婆正面靚相放閃　陀B七個月仍獲讚：仙女下凡

鍾欣潼前夫，在台灣有「醫界王陽明」之稱的賴弘國於今個農曆年初三（2月3日）被爆出已有新戀情，兼且更於大年初一求婚成功。賴弘國其後在出席自家醫美診所的春茗時，大方承認未婚妻Alice已陀有虎B，即將雙喜臨門，並透露自己8月便會當上爸爸。而Alice月前接受台灣媒體訪問時，表示她與賴弘國其實已經登記註冊結婚了，她是名正言順的賴太，腹中寶寶的預產期在8月17日。

賴弘國於今年年初一求婚成功。(微博圖片)

從未曝光第三位老婆Alice靚樣的賴弘國，日前終於在IG公開了他與老婆的合照，首次曬出Alice的正面樣貌，高調放閃曬恩愛。賴弘國分享了夫妻倆和友人聚會時影的合照，相中可見他和老婆都面露出幸福燦爛笑容。懷孕7個月的Alice長相氣質甜美，雙手依然纖幼，她還用手擋在胸前巧妙遮住了孕肚。網民紛紛留言大讚Alice：「老婆真美」、「老婆好漂亮」、「仙女下凡」、「老婆很有氣質耶」、「老婆也太正」。

Alice是前阿聯酋航空的空姐，辭職後轉行電子科技業。Alice曾在訪問中表示賴弘國早在農曆新年前就已求婚成功，兩人當初交往時並不知道他是誰，又激讚老公很誠懇、很善良，個性好好，就連吵架也根本吵不起來，有時候欺負他，他也不會反擊，故不明白為何很多報導要抹黑他。