Ian陳卓賢快閃九展與粉絲切蛋糕　感動表示：會努力做好畀你哋睇

今日（9/6）是MIRROR成員陳卓賢（Ian）的29歲生日，陳卓賢國際歌迷會（香港）於九展地下中庭舉行的Ian生日慈善展覽亦作出特別安排。約下午五時，展覽現場的Hellosss透過熒光幕與海外粉絲視像通話一齊切蛋糕，歌迷會更特意邀請Ian加入視像會議，全場已經尖叫聲不斷。



展覽現場的Hellosss透過熒光幕與海外粉絲視像通話一齊切蛋糕，歌迷會更特意邀請Ian加入視像會議，全場已經尖叫聲不斷。（影片截圖）

Ian先感謝一眾Hellosss為自己所做的事：「大家又有做一啲charity嘅嘢，見到大家因為我嘅生日而送上唔同嘅祝福，好開心有你哋陪我過呢個生日。」隨後，Ian表示「要拎啲嘢先」便離開了熒光幕，驚喜就在這一刻發生，Ian突然現身九展現場，全場Hellosss非常激動嗌爆全場。

Ian突然現身九展現場，全場Hellosss非常激動嗌爆全場。

Ian離開前完成現場一幅由過三千張粉絲照片拼製而成的超巨型大合照。

Ian一出場先跟在場所有Hellosss打招呼：「好耐冇見，大家好嗎？」現場氣氛極之高漲，歌迷會Admin不時高呼「安靜」才能控制場面，隨後全場大合唱生日歌給壽星仔，Ian感動說：「我都唔知講咩好，I love you guys，多謝大家，我會努力啲做好畀你哋睇。」Ian許願後吹蠟燭，再與全場過千名Hellosss大合照，他現身約10分鐘便離開現場。

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