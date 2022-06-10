黃紫恩性感程度堪比「TVB性女」波波　一個原因令名氣不敵拍檔？

「波波」黃婧靈因為無綫（TVB）節目《冇人性教育》而被封為「TVB新一代性女」，而同一節目的黃紫恩（Jojo）相比起就顯得保守一些，但其實她在私底下一樣十分放得開。Jojo不時都會在社交網站上曬出靚相，展示自己姣好的身材，而部分照片的性感程度更是直逼波波，但是Jojo居然爭一個原因，導致名氣比起拍檔遜色！

（IG/@jojotszyan）

現年26歲的Jojo於2019年任Big Big Channel的KOL，不時會參與無綫電視之節目演出。在2020年2月成為《#後生仔傾吓偈》做其中一位KOL主持，有份參與《愛．回家之開心速遞》及《青春不要臉》拍攝，可見甚有潛力。今日（9/6）Jojo更與網民玩「你問我答」，不少人更把握機會向她表白示愛，可見Jojo受到網民愛戴。

黃婧靈(波波) (ig@krysellawong)

自節目《冇人性教育》播出後，Jojo的人氣更勝以前，但仍然不敵波波，其實當中的最大原因是去年3月，波波在於綜藝節目《後生仔傾吓偈》獲無綫電視（TVB）總經理曾志偉點名稱讚，於隔月便簽約做親生女，加盟《逆天奇案》等一系列劇集，可見Jojo如希望人氣更上一層樓，可能需要獲得曾志偉賞識。

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