吳毅將唐麗球慶祝結婚19周年　一見鍾情不介意男方離婚拖足7年

現年60歲的吳毅將在90年代活躍於香港電影圈，曾多次飾演兇殘黑社會大佬、變態色魔等反派角色，外形勇猛的他私下對前港姐老婆唐麗球溫柔體貼，最近他更在微博高調曬愛，深情講道：「結婚十九周年，兩夫妻簡簡單單岀來吃頓飯慶祝一下。 二人世界，簡單是福！希望我倆都能一直在對方身邊，互相照顧，走到最後，老婆我愛你！感恩啊！」

二人早前慶祝結婚19周年！（微博照片）

吳毅將與唐麗球婚前有過一段婚姻，他的前妻是馬來西亞籍、在澳門工作的酒店行政人員。她在1991年7月為吳誕下一名女兒吳正思，但最後在1996年離婚，2000年完成離婚手續。而唐麗球自1985年開始與杜德偉交往兩年，最後分手收場。之後在1993年與吳毅將拍拖，二人在2003年結婚。婚後育有一女吳梓希。

兩公婆更有趣的地方是吳毅將信佛，唐麗球信天主教，但從未為此嘈過。「我信萬法歸一」吳毅將說。（網上圖片）

+ 46

唐麗球接受香港電台《守下留情》節目訪問曾透露二人一見鍾情，她透露在亞視只有一面之緣，但大家已經有過電的感覺，後來拍戲開始互相認識，她形容：「大家都好怕醜，我同朋友同住，咁啱廁所水箱壞咗，佢主動話幫我整，整完之後又問我仲有冇嘢要整。」沒想到水箱維修，令兩人正式開始拍拖，戀情打得火熱，就算波波要去馬來西亞拍戲，兩人的長途電話費高達3至4千元。婚後，唐麗球對吳毅將讚口不絕，她說：「佢好細心照顧我，當有小朋友之後，佢緊張過我九萬倍。佢係好有毅力同認真嘅人，劇本就算得幾場戲，佢都好認真去了解同消化，同我好唔同。好欣賞佢要做就一定要做到，就算我同佢鬧交時我走咗，佢總有方法氹到我返去。」

恩愛非常！（微博照片）