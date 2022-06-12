MIRROR演唱會MIRO苦主公開控訴買飛慘況：有交易冇飛收

本地人氣男團MIRROR演唱會一票難求，即使後加的MIRO（MIRROR官方粉絲）兩場專場亦應付不了，令一眾MIRO（MIRROR官方粉絲）為撲飛而相當苦惱，為了買得門票甚至可以說是心力交瘁。昨日一班MIRO就於IG建立帳號並出Post，揭露他們在購買門票時竟然出現「有交易冇飛收」的慘況。

該群自稱是MIRO苦主的網民在專頁上寫道：「致 @makerville.official 及 @citylinehk : 請正視問題及作出交代，並盡快提供解決方案。」這群MIRO苦主現已有數百人，他們表示：「琴日地底泥Miro 特別場搶飛幾慘烈我哋唔再講，我哋開咗個TG channel，唔夠一日已經入咗700幾個苦主，唔少人都表明遇到同一問題：有交易 冇飛收。成個Miro賣飛系統實在太離譜，一直當Miro水魚都不在話下，今次當Miro 白老鼠，基於Cityline系統問題，交易成功的人被無故取消了交易，令數百名理應有飛的Miro極度失望及憤怒，呻還呻，圍爐求安慰都唔係辦法，因此我哋希望盡快得到各間公司正面回應同提供解決方案，不得迴避。」他們又提出了有關方面的三大問題，以及他們的三大訴求。

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