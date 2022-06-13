66歲王俊棠一日三餐只用10元引熱議　網民認真咗︰吃點好的吧

有TVB「御用惡人」之稱的綠葉演員王俊棠近來在內地，他亦不時在抖音拍片分享近況。日前，他的一段抖音片段引來了內地網民的熱議。身在福建福州的他，在街上逛逛，他被一間店舖的光餅吸引了，光餅的價格很便宜，引來內地媒體紛紛報道他一天的三餐僅花10元人民幣。



王俊棠在街頭買光餅吃，笑言10蚊可以食足一日。（抖音截圖）

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現年66歲的王俊棠不時在抖音拍片分享生活趣事，日前，他發放了一段在福州的街上閒逛的片段，他在一間賣光餅的店舖門口停下來，他說︰「我要吃光餅！10塊錢6個，哈哈！夠我3餐！早餐兩個，午飯兩個，晚飯又兩個，10塊錢一天，好！」引來網民的討論，有人說他一天只吃6個餅太節儉了，紛紛留言說︰「兩個吃得飽嗎」、「好節儉」、「你的錢夠花，別這麼省」、「吃點好的吧」、「一餐只要3.3元」，不過明顯王俊棠在開玩笑，有網民直說︰「我才不信！」非常搞笑。亦有人注意到店舖的老闆認不到王俊棠，網民笑說︰「老闆都不認識你」、「老闆肯定沒看港劇！」

王俊棠之前上載了一段在家中為兒子慶祝生日的短片，非常溫馨。（影片截圖）

其實在上年10月時，王俊棠曾上載了一段在家中為兒子王東泰慶祝29歲生日的短片，不過由於蛋糕尺寸太細，屋內空間相對狹小，因而被網民嘲笑太寒酸。有人指王俊棠屋企客廳空間細，裝修亦簡單樸素，不如其他藝人的豪宅般奢華堂皇：「家裏看起來好拮据啊」，不過王俊棠不但沒有介意，更大方回應：「家裏房子大小不是最重要，只要有愛就好，我家房子真的很小，但是希望各位不用議論，開心就好，生不帶來，死不帶去。」

王俊棠為細仔王東泰慶祝29歲生日 屋企太細被嫌寒酸：有愛就好