東張西望｜中佬鍾情直播女課金10萬　真金換來假意：佢當我水魚

《東張西望》今晚（12/06）報道「中佬鍾情直播女」糾紛一事。事源有一個中年男人沉迷睇一些美女的網上直播，直播的時候為求得到注意而不惜一擲千金，由2018年到2021年3月為止花費超過10萬買虛擬禮物給這位「直播女」。



中佬鍾情直播女課金10萬。（《東張西望》截圖）

他就指真金白銀就只換來虛情假意，早前這位「直播女」表示即將退出直抽界，所以就舉辦了送禮物比賽，送禮物金額最多的三位可以與她一食餐飯。怎料這一餐就拖延到接近12月。這位「中佬」向《東張西望》表示，該餐飯原定於1點半到2點半，但是整餐飯「直播女」就只是自己事，簽聖誕卡和自拍，完全忽視了他。

直播女都幾識做。（《東張西望》截圖）

直播女都幾識做。（《東張西望》截圖）

但《東張西望》致電這位「直播女」，又得到另一個版本。她說，整個見面會並沒有所諦的冷待，說：「我最多都係坐低化咗幾分鐘妝，唔通食餐飯就要傾足成餐飯咩？」再者，她還表示這位「中佬」用不知名方法拿到了她的電話號碼，更經常send信息給她，一時又問她「要多少錢」，一時又問「按摩收幾錢」，她說：「如果唔覆佢仲會喺咁打電話畀我。」

中佬當正直播女係自己女朋友咁。（《東張西望》截圖）

雖然兩人關係複雜，但早前「中佬」從社交平合得知「直播女」的嫲嫲入院時，又會主動關心，傾了幾句後「中佬」又竟然答應金錢上支持「直播女」的嫲嫲從公立醫院搬到私家醫院睇病。「中佬」：「嗰時COVID，佢話唔想嫲嫲中招，想去睇私家。咁啱我又攞咗兩萬，咪畀佢一萬。」怎料，「直播女」的嫲嫲還是去了睇公立醫院，解釋竟然是她的嫲嫲最後不幸中招。糾纏之下，最後「中佬」才決定斬纜唔「玩」直播，說：「佢當我水魚咁。」「直播女」也表示不再與這名「中佬」聯絡。