東張西望|「恐怖情人」用女友信用卡透支13萬　狂購物係理所當然?

今日（8日）的《東張西望》講到一名女生名叫Eva，在認識了一名男生名叫阿豪，阿豪表面功夫做得十分好，但原來阿豪是一個「恐怖情人」。

Eva的「恐怖情人」 (節目截圖)

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Eva講到阿豪一開始時對她很好，亦很會哄她的家人，令家人對阿豪的印象很好，一天，Eva因為確診隔離後回到家中，卻收到了銀行寄來的信。銀行信中顯示Eva在某銀行前後總共借了13 萬，前後借了三次，Eva當下立即詢問阿豪，阿豪表示沒有借過，Eva覺得非常奇怪，經質問下，阿豪承認利用Eva的網上銀行的信用卡透支了10多萬。

銀行信中顯示Eva在某銀行前後總共借了13 萬 (節目截圖)

原來Eva與阿豪一起的數個月間，阿豪所購買的電視機及遊戲機等都是利用Eva的信用卡購買。而阿豪說翻臉就翻臉，脾氣變得很差，由一開始的「好好先生」變成「暴君」，還對Eva動手，直到Eva拿著剪刀在自己的脖子𠝹了數下才肯讓Eva離開。Eva最終決定分手及報警處理，但警方指涉及二人感情問題，要二人私下解決，《東張西望》主持陪伴Eva到阿豪的家中及工作地方尋找他，結果無功而還，更意外發現原來阿豪一直欺騙Eva在餐廳工作。

阿豪所購買的電視機及遊戲機等都是利用Eva的信用卡購買 (節目截圖)

最後主持打通了阿豪的號碼，與他對質關於欺騙Eva金錢一事，阿豪直認不諱，更指已經與Eva的姐夫洽好，每個月還款約6,000元。事後主持再聯絡Eva姐夫了解，Eva姐夫表示阿豪承諾4月償還款項，但拖至拍攝當日仍未償還，而Eva亦不打算自己去追阿豪還錢，指阿豪會繼續編織多個謊言來掩飾，所以寧願交給律師或警方處理，可憐被騙情又被騙錢的Eva要多打兩份工來償還銀行欠款。

阿豪的欠單 (節目截圖)

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