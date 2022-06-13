東張西望｜用高息定期存款回報作招徠　參與人想退款卻被拖延

今日（13日）的《東張西望》講到一位受害者Mandy的朋友Gary向她推介一間瑞士私人銀行的存款計劃，利息達8厘，Mandy便馬上參加了這個定期存款計劃。

瑞士私人銀行的存款計劃利息達8厘 (節目截圖)

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Mandy於參加這個定期計劃後的確在每個月能夠收到利息，Mandy覺得因為是瑞士私人銀行受到「Finma」的監管，能夠做到8厘利息又十分吸引，沒有加以考慮便投資下去。Mandy在最初時投放了50萬，在2月時經紀向她推介了另一個定期計劃，表示這個計劃能夠獲得更高的利息，所以Mandy便再加碼20萬。

Mandy於參加這個定期計劃後的確在每個月能夠收到利息 (節目截圖)

Mandy眼見有錢可賺便把計劃推薦予朋友，而當保險的朋友Lily一看便知有問題，一般定期是不會有這麼高的利息，除非是基金計劃，Lily立即向朋友講解計劃內出現的問題。當Mandy向經紀Sam要求退款，Sam原本說4月19日可以退到本金予Mandy，當到19日時Mandy立即向Sam追收款款，但Sam一拖再拖，說要5月18日才可以收到款項，Mandy立即報警求助，而警方亦表示不能處理，所以要Mandy自己繼續追，但到5月時Sam說要6月才能退還款項。

Mandy眼見有錢可賺便把計劃推薦予朋友 (節目截圖)

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《東張西望》主持到該公司的辦公室地址尋找負責人，應門的便是公司創辦人馮先生，馮先生向《東張西望》主持表示自己是經紀公司及不接受訪問，企圖推卸責任。

《東張西望》主持到該公司的辦公室地址尋找負責人 (節目截圖)

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