樊亦敏大方分享減肥秘訣　健康減磅成功回春重回顏值巔峰

在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「三太」白天娥的樊亦敏，早前積極減磅，成功由71KG減到53KG，修身有成的她獲不少劇迷大讚變得又靚又索。日前樊亦敏拍片分享減肥Tips，化了靚妝的她臉型消瘦了不少，更獲網民大讚似足阿嬌！



樊亦敏在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「三太」白天娥。（樊亦敏Facebook圖片）

樊亦敏在拍攝《金宵大廈2》時，體重達71kg。（劇照）

樊亦敏透露自己在醫生及營養師的建議下，改善飲食習慣：「我身體是比較不能承受鹽分、或是甜的，白砂糖之類的那些，對身體不好的食物，那我會先把生活不好的習慣改掉，然後再按自己的年齡跟身高，再找出一個合適自己的脂肪比例，跟肌肉的比例，然後慢慢地從食物、日常的生活，還有一些合適自己的運動，然後去慢慢配合。」她表示自己選擇用健康方法慢慢減磅，同時亦建議大家應找到適合自己的方法，而不是盲目跟風，健康減肥！

樊亦敏拍片分享減肥Tips。（影片截圖）

樊亦敏不介意演師奶角色。（影片截圖）

入行超過30年的樊亦敏，曾在TVB劇集中演繹過不少經典角色，但因之前受健康問題困擾以致身形肥胖，一度被定型專演師奶，但她早前接受TVB娛樂新聞台節目《星光路上》訪問時，自言完全不介意演師奶：「我冇乜感覺，我唔係偶像派，我真係演員就要演唔同嘅角色。就算演師奶，角色上一定有啲嘢好玩嘅，因為呢個世界有好多唔同類型嘅女士。」她更指師奶角色不易演：「唔好睇小師奶，我覺得師奶好可愛，That’s why I love師奶！師奶好難做，要精明、要溫柔、要深思熟慮。」如今成功減磅的樊亦敏獲網民大讚成功回春，又靚又Fit！