十八年後2.0｜龔嘉欣入行16年先發圍　年輕時緋聞太多係致命傷？

龔嘉欣於《十八年後的終極告白2.0》中的演出雖比不上同劇出演床上戲或車震戲份的演員突出搶鏡，但飾演「沈越」與譚俊彥（飾姚尚謙）發生不倫戀的她，演技卻是低調得來穩定，感情戲真摰細膩而不做作，令人不得不由心說出：「龔嘉欣啲戲又幾好喎」的讚歎。



龔嘉欣（飾沈越）與譚俊彥（飾姚尚謙）發生不倫戀。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

龔嘉欣（飾沈越）與譚俊彥（飾姚尚謙）發生不倫戀。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

屈指一算，其實龔嘉欣入行已經有16年，拍過《盛裝舞步愛作戰》、《天與地》、《愛·回家》、《誇世代》等劇，做過「路人甲」也做過女配角，亦曾經做過硬照模特兒又擔任過體育台及財經資訊台主持，直至近年參演《怒火街頭》、《幕後玩家》、《香港愛情故事》、《殺手》後，才慢慢走入觀眾的「法眼」得到大家認同，所以龔嘉欣在早年《01娛樂》訪問中自言「我嘅嘢係自己一手一腳建立」也不無道理。

龔嘉欣愈嚟愈有氣質。（資料圖片）

相比起《殺手》中她那個型到核爆的殺手角色，龔嘉欣在《十八年後的終極告白2.0》的演出，飾演沈越的她，演技更來得低調，雖然她在劇中做「第三者」與姚尚謙（譚俊彥飾）發生不倫戀卻不會令人討厭，甚至於有些令人為她與姚尚謙的感情未能開花結果而感到可惜。

龔嘉欣演技也進步不少。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

2020年「最受歡迎電視女角色」——《香港愛情故事》邱凱琪（龔嘉欣飾）（電視截圖）

龔嘉欣做《金枝慾孽貳》時壓力好大，直言係佢嘅「瓶頸」。（網上圖片）

龔嘉欣入行多年，為什麼到了現在才被留意到演技，慢慢走進女一之列？好大可能是因為入行早年受到緋聞影響，不止是一兩單，而是多達11單緋聞。當年上網打上「龔嘉欣」三個字，幾乎清一色是龔嘉欣與某某傳緋聞的新聞。無他，可能因為年輕貌美，加上同劇的男演員又或是合作藝人都是高大靚仔，再者亦因為龔嘉欣的性格，覺得緋聞歸緋聞，自己冇想過需要澄清的個性，造就了「龔嘉欣感情生活十分豐富」的傳言。早前專訪中，她就直認早年事業確實因為緋聞而受影響，說：「梗係啦，我覺得好冤枉好無辜，但係細個唔識得認真否認一啲唔係事實嘅嘢。以前細個會覺得：『唔緊啦，寫吓之嘛。』但係而家我一定唔會，我一定會講得清清楚楚。」還好，現時龔嘉欣才32歲，以一線女星，最佳女主角為目標的話，在TVB來看也是剛剛好。

龔嘉欣演技也進步不少。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

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