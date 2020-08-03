【殺手．專訪】龔嘉欣奮鬥14年終上位：我嘅嘢係自己一手一腳建立

無綫（TVB）劇集《殺手》當中好戲演員十分多，但要講最辛苦、付出最多以及最突出的，必定是飾演易蘭（Dark Angel）的龔嘉欣。由2008年入行拍攝《盛裝舞步愛作戰》，到近年的《平安谷之詭谷傳說》、《誇世代》，龔嘉欣幾乎都是未曾接觸過武打戲。直到《殺手》一劇，竟然不用替身由頭打到尾，背後有什麼驅動她如此拼命呢？龔嘉欣想了一想，說：「每一個工作都有辛苦地方，但係當你enjoy，就會盡力去完成佢。」

龔嘉欣在《殺手》中飾演易蘭（Dark Angel），全套劇都親身上陣，是由頭打到尾。問到為什麼沒有替身，她回答：「因為搵唔到同我一樣身形嘅替身。」（梁碧玲攝）

正正是這一幕，令龔嘉欣的右手手指尾斷了手指筋。（《殺手》截圖）

是的，要在TVB過百藝員中突圍而出，除了身材、樣貌、人際關係和運氣之外，最後靠的還是努力奮鬥。龔嘉欣怎樣努力？其實她拍攝《殺手》可是真正的有血有汗，差點毀容。她說：「有一日我把刀唔小心刮到塊臉，嗰日我就有啲驚嘅，其實我縫針又唔驚，斷手指筋又唔驚。最主要我唔係驚塊臉花咗，手同腳（傷咗）都有得避，而塊臉花咗會唔連戲！」最後只是用遮瑕膏遮掩傷口，又繼續拍攝。

細心一看，其實有不少鏡頭可以看到她的右手包着一個指托。（《殺手》截圖）

除了險些毀容外，她還發生過斷手指筋和割傷小腿等不少意外。談及傷勢時，她就舉起那隻因傷而不能伸直的手指，笑了笑說：「係吖，咁樣囉。（冇得醫？）係吖，因為整親嗰時醫生建議要長時間用指托，等手指直返，但係第二日我又要再揸刀，隻手又係再曲返。冇啦，我之後就冇再諗呢件事啦。」

龔嘉欣因公受傷，右手手指尾不能伸直。（梁碧玲攝）

如是者，《殺手》這套劇就為她留下了一永久性的「紀念品」。她說：「每一場戲都只係得一次。當機會只得一次嘅時間，我都會將呢個壓力變成推動自己嘅動力，雖然冇得完美，但係都盡量做到90分。值得㗎，我唔知演員呢份工會做幾耐，但係應該都好難會有第二次機會，同埋拍打戲都預咗整親㗎啦。」難怪《殺手》監製陳維冠在訪問中，也大力讚賞龔嘉欣的拼搏精神。

龔嘉欣的小腿上，也因為拍劇而受傷，最後需要縫針。「我仲同個醫生講針，要佢幫我縫少一針，哈哈。依家仲有個細疤痕。」（梁碧玲攝）

無綫藝員之中，每個人的起跑線都不一，有人由低做起，有人第二年就擔正做主角，亦有不少人做到離巢都默默無名。當然，龔嘉欣就屬於前者，不經不覺之間，今年30歲的她，由有線電視至TVB工作計算，已經入行14年了。浮沉了10年時間，直至近年才漸漸受觀眾認同，會不會覺得自己輸在起跑線？她直言：「我又冇諗過呢個問題喎！」

龔嘉欣形容自己是一隻牛，每天生活就是返工放工。（梁碧玲攝）

她坦言：「19歲入TVB嘅時候真係一舊飯，畀個節目我主持喎，當然我咩都唔識，淨係識嘻嘻哈哈，之後就去咗《東張西望》坐廠，後尾好快就出咗去拍劇。其實每一次拍劇，監製、對手同前輩都好錫我，可能我仲係好細個。我覺得道路係平坦嘅，起跑線問題我又冇諗喎！但係我嘅嘢係自己一手一腳建立。」

她想了想，續說：「我諗我係一隻牛，每日就係返工放工。」她形容，工作以外的生活就是增值自己，沒有工作時，就學習新知識，一點都不讓自己停下來。「我唔鍾意諗嘢，就係做自己嘢，繼續耕田做牛囉。」真是簡單、率直又可愛。

龔嘉欣：「我覺得道路係平坦嘅，起跑線問題我又冇諗喎！但係我嘅嘢係自己一手一腳建立。」（梁碧玲攝）

龔嘉欣笑言：「啲工作人員成日都笑我：『妳同祥哥依家可以去做替身啦。』」（《殺手》截圖）

點擊睇 龔嘉欣專訪靚相：

+ 25 + 24 + 23

點擊睇 龔嘉欣在《殺手》中的精彩鏡頭：