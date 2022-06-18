魏駿傑前妻張利華襲擊案後首現身　曬30萬行頭出席上流闊太聚會

魏駿傑前妻張利華（真名張珈琳）今年3月捲入一宗山頂道的襲擊案，繼而爆出她與前法官胡國興幼子胡雅倫的關係。據悉，張利華與胡雅倫拍拖近兩年，疑因感情問題發生爭執，男方提出分手，女方極力挽回但不果，警方以襲擊致造成實際身體傷害拘捕胡雅倫。張利華事隔兩日出Post澄清，指「事情全是誤會一場」，並已向警方銷案。最近，張利華就一身貴婦打扮現身「殭屍片天后」王玉環的私人奢華水晶品酒會，張利華當日身穿最新一季索價$26,300的CHANEL外套，更戴上價值$104,000的Van Cleef & Arpels的鑽石耳環和價值$196,000的Cartier手鐲，行頭十足！

張利華富貴逼人！（小紅書照片）

張利華不時出入奢華品牌活動。（IG圖片）

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魏駿傑與比他年輕20歲的張利華於2008年結婚後誕下一女，二人於2020離婚。有報道指張利華近年經「金牌媒人」Boe媽、珠寶店老闆娘Carol介紹下，廣結城中富豪、富二代，成功融入社交名流圈。她兩年前更被影到與《成報》前老闆、英冠球會伯明翰前班主楊家誠一同出席聚會，張利華在楊家誠身邊儼如女主人，雙雙主持「扑生日蛋糕」儀式，還有一張張利華與Carol結伴到訪楊家大宅，她醉倒在楊家誠的懷中，緊擁在梳化上。報道引述知情人士指，楊家誠欣賞張利華有曾與他共患難的前妻的影子，因此特別疼愛她。張利華失婚後生活更多姿多采，外貌更進化不少！