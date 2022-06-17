東張西望｜姨丈涉性侵13歲姨甥女　女童父親：佢直接伸隻手入內褲

日前（16/6）發生一宗人神共憤的案件，有一名13歲女童懷疑遭26歲的姨丈性侵兩次，前日（14日）凌晨報警尋求協助。警方接報後拘捕該名涉案的26歲姨丈，女童則到醫院檢驗，她事後「驚到震」，需接受心理輔導。今日（17/6）《東張西望》播出，主持「Master Joe」游莨維致電女童父親，對方就在電話中講述事件發生經過。



有一名13歲女童懷疑遭26歲的姨丈性侵兩次，《東張西望》致電她的父親。（《東張西望》截圖）

疑似受害女童的父親表示，因為女兒喜愛貓而她的姨姨在家中養了貓，所以女兒會到姨姨家中玩貓，做家務和過夜休息。他從女兒口中得知，第一次發生在三月底，說：「有一晚11點幾，沖完涼返到房準備瞓覺嘅時候，阿姨嘅老公（姨丈）就入咗佢間房，類似係話教佢啲嘢，行過去就直接伸隻手入佢內褲。我個女話畀太太知，佢摸咗10幾分鐘，摸完之後就走咗。當時我個女話我太太知，佢好驚，不過嗰一刻冇其他人知。」

有一名13歲女童懷疑遭26歲的姨丈性侵兩次，《東張西望》致電她的父親。（《東張西望》截圖）

續說，第二次發生的時間為6月9日凌晨5點，當時女兒正在睡覺，但突然感覺到「下面有嘢摸緊佢」，說：「佢撐大眼……都幾驚嚇，佢話後面有個人，原來又係嗰個人，佢姨丈。佢望一望手機，原來係5點幾，又係（摸咗）10幾分鐘。點解佢唔反抗？因為真係好驚。嗰個人走咗之後，我個女就即時衝入廁所WhatsApp同學，同學叫佢即刻換衫走，但係因為嗰時就嚟要返學，朝早佢就換衫返學。直到夜晚11點幾佢先傳訊息畀我太太講件事，我太太知道之後就成個人崩潰咗，而家要見心理醫生，再見社工。」

有一名13歲女童懷疑遭26歲的姨丈性侵兩次，《東張西望》致電她的父親。（《東張西望》截圖）

父親直言，起初他們也不太相信女兒的說話，因為與姨丈相處時，覺得對方沒有什麼問題，說：「表面對我哋好友善，只係話自己由美國返嚟。聽我太太講，佢哋嗰邊口吻係佢（姨丈）而家財大氣粗，人開始變或者膽大咗。」他堅稱相信女兒的說法，並要求《東張西望》如實報道，說：「我個女話：『我唔想再見到呢個人，我要報警。』我哋冇逼佢，唔覺得佢會咁有機心，有咁大智慧。嗰個人仲反過嚟罵我哋冤枉佢，（一開始）都覺得可能真係有機會係細路女講大話。你哋（《東張西望》）可以唔幫佢，但係唔可以偏袒嗰個姨丈，一個細路女如果我哋唔幫佢，咁邊個幫佢。」

13歲女童遭26歲姨丈2度摸下體侵犯 父親報警拉人怒斥人渣