絲打圍爐︱倪晨曦「認衰仔」坦承拍拖時漠視老公感受：我好任性

倪晨曦（Elva）前晚（17/6）現身網上節目《絲打圍爐》與主持人楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）大談夫妻間的相處之道，Elva與老公Vincent由拍拖到結婚至今相處六年，愛得甜蜜的二人當初亦經歷過吵架、磨合的階段，Elva坦言剛剛拍拖時自己非常任性，亦漠視了對方的感受：「啱啱開始拍拖我係有啲衰。」



Elva現身《絲打圍爐》與蝦頭和Shiga大談夫妻間的相處之道。（影片截圖）

Elva形容結婚前的自己是「冇腳嘅雀仔」，享受當下之餘亦不是特別憧憬結婚和生小朋友，亦因為這樣曾經與Vincent發生磨擦：「我鍾意自由自在，唔鍾意俾人管住。所以以前我會今日買聽日嘅機票，話飛返加拿大我就返去，我係唔理佢。佢最唔開心係，覺得我唔同佢商量就做決定，佢覺得我係通知佢……我話你都可以say no，佢話say no有用咩？你都決定咗，佢好唔鍾意呢樣嘢。」Elva說現時最大的改變是，自己會預先與對方商量以示尊重。

Elva與老公Vincent由拍拖到結婚至今相處六年，愛得甜蜜的二人當初亦經歷過吵架、磨合的階段。（IG/ @misselvani）

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當蝦頭問到是否應該選擇一個「愛你多啲嘅男人」時，Elva坦言剛開始拍拖時，恃着對方愛自己而變得非常任性：「啱啱開始拍拖我係有啲衰，我認為佢好愛我，令到我好任性，嗰時好唔理佢感受，有一段時間鬧交佢都好唔開心……但慢慢耐咗，我付出愈嚟愈多，始終一定要互相付出。」Elva說維繫一段關係最重要是互相理解和包容，當大家都願意付出兼向着同一目標時，關係便會愈來愈好。