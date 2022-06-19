Janice Man留內地兩年多終返港　驚喜回娘家爸爸反應搞笑場面感動

文詠珊（Janice Man）近年專注在內地發展，原來她已經兩年多沒有返香港，日前她終於秘密回港，並為家人好友製造了驚喜卻秘密回港。昨晚她在社交平台post了5條短片，跟大家分享了當中的過程，其中以她返娘家跟父母團聚的短片最令人感動。Janice寫道：「我～返黎啦，轉眼間已兩年多沒見家人了，真係好掛住好掛住你地，決定回來給家人一個驚喜，要絞盡腦汁成功騙倒所有人 難度實在太大了~謝謝好朋友第一時間來迎接我，看到家人的驚喜， 喜悦的心情，真的很感動，我要晚晚都黐實你哋，寸步不能離！！！Love you all #2年2個月後的重逢 #驚喜又感動的瞬間＃連環suprise 」

Janice已兩年多沒有回家見媽媽。(Janice Man IG)

在Janice返娘家的片中，當她爸爸聽到有人按門鈴後打開門一看是女兒回家，即表現得一臉難以置信地說：「咦，唔係呀嘛？點解會咁架？喂，你哋知唔知邊個嚟呀？神秘嘉賓呀！」並叫在廚房的Janice媽媽出來，Janice的祖母亦馬上走了出來看孫女，相當可愛。兩母女見面即激動得擁抱在一起，兩人更開心到流淚，場面感動。據悉，Janice今次返港會逗留約一個月，之後便要返回內地繼續工作。