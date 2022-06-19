吳業坤澄清冇奉子成婚　太太被傳媒追拍嚇親︰佢有啲驚咗

歌手吳業坤今日（19日）於觀塘apm出席活動。坤哥早前宣布與日本女友濱口愛子結婚，今又出席父親節活動，惹來奉子成婚揣測。坤哥台上澄清指仍未變人父，打算儲多幾年錢才「造人」，生仔定女都無所謂。錫老婆的坤哥透露平時會幫太太吹頭，又經常用日文向老婆示愛，非常甜蜜。



坤哥從日本回港後首度出席公開活動。（梁碧玲 攝）

坤哥接受《香港01》訪問，他表示太太今日應有到場支持他，他說：「今日我出門口先呀嘛，佢應該有嚟，佢都話都想睇吓我工作感受。」坤哥稱陣間會偕媽媽、太太回家食飯慶節。談到閃婚，原來坤哥媽媽也是最後一分鐘才知兒子結婚，雖然坤哥自認不孝，但媽媽無怪罪他：「佢都讚我叻仔嘅，佢都覺得娶到個好老婆孝順佢囉。」

坤哥應承一定會補擺酒：「想俾媽咪感受下做奶奶嘅感覺。」並希望邀請太太家人到港出席。另外，坤哥又透露是太太自己揀求婚戒指，心意搭夠價錢不重要：「又冇10萬嘅，但佢鍾意囉！」談到被指奉子成婚，坤哥老婆原來不太開心，坤哥說：「太太都好驚俾人以為係奉子成婚，所以佢今日佢都叫我快啲同記者朋友澄清。」

坤哥媽媽都有到場。（梁碧玲 攝）

早前有傳媒追拍坤哥和太太，坤哥指太太雖曾於日本從事幕前工作，但仍不習慣被跟拍，他說：「喺佢面前影相，佢都叫做有啲驚咗。本身就想等佢對香港有安心感覺先介紹佢出嚟，可能始終有少少呢啲香港文化佢未適應。」

坤哥台上澄清指仍未變人父。（梁碧玲 攝）

坤哥指太太適應後才決定會否於香港搵工。如今太太略懂廣東話，對坤哥的歌則一知半解，坤哥說：「大家問佢廣東話，佢就話『少少』。（識唔識你啲歌？）可能未識歌詞囉，我都有略略教吓，例如《無價》係講媽媽嘅歌，佢就哦，講媽媽。但我都唔會迫佢聽，佢都有選擇自由。」

坤哥之後將回內地工作一段時間，太太則會回日本。問坤哥會否歸化做日本公民，坤哥指未想到這麼長遠。