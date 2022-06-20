陳宇琛宣布前主播太太懷孕預產期12月　石修榮升爺爺喜上眉梢

恭喜恭喜﹗石修囝囝陳宇琛（Sam）與前有線電視主播林佑蔚（Camille）結婚五年，終在父親節宣布懷孕好消息：「我哋升職啦 - 由Daddy變爺爺，Sam 變 Sam爸爸﹗」

陳宇琛宣布太太林佑蔚懷孕，石修將榮升爺爺。（IG：@sam_chan_yu_sum）

42歲陳宇琛與林佑蔚（Camille）拍拖多年，2017年於蘇格蘭愛丁堡Carlowrie Castle舉行古堡婚禮，婚後夫唱婦隨Camille幫老公一同打理工作室。父親節當晚Sam在IG貼出家庭合照分享喜訊，將榮升爺爺的石修喜上眉梢。Sam接受《香港01》訪問時仍難掩興奮心情：「仲係消化緊件事，無預計因為一直順其自然，公布之後朋友反應比我地兩個更熱烈，好有愛多謝大家。爹地媽咪反應好搞笑，我地隔左段時間先同佢地講，趁母親節宣布，送禮物俾D暗示本身佢地但GET唔到，然後我地2個代BB寫左兩張卡俾爺爺嫲嫲，媽咪就好興奮。」

陳宇琛與太太林佑蔚，父親節陪石修行畫展。（IG：@sam_chan_yu_sum）

Sam透露BB預產期在12月：「性別就仲等緊我地都未知，之後考慮搞個性別派對，我地兩個仔女都無咩所謂，最緊要健康開心，喺個好有愛嘅家庭成長。」懷孕4個月的Camille仍相當纖瘦，只有腹部微隆，她亦表示BB降臨相當感恩：「以為仲要試一陣先，但又好perfect timing。老爺修哥其實係一個好善良簡單嘅爸爸，佢都係陪住我哋經歷每一步，冇諗咁多淨係好開心，媽咪都係一樣。總之好感恩，真係神嘅禮物。」

陳宇琛太太林佑蔚近照手腳仍相當纖幼。（IG：@itscamilleadeline）