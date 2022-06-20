豬肉檔威威被YouTuber踢爆　疑建華打手暗中捧紅：個個留晒record

荃灣街市豬肉檔「肉類分割員」威威（劉宋威）自從爆紅之後榮升KOL，不但密密接job成廣告寵兒，更擁有一大班粉絲「威威豬」，人氣拍得住當紅偶像。然而，人紅自然是非多，網上流傳愈來愈多關於他的黑歷史，威威更拍片哭訴兼澄清，但事情仍然未告一段落，近日又有YouTuber拍片「揭發」原來當日令威威爆紅的關鍵合照中，相中的女士疑似是建華集團的公關，因此質疑威威並非意外爆紅，而是被建華集團有目的地捧紅。



威威近日爆紅成為網絡紅人。（資料圖片）

YouTube頻道「Jer仔」於上周五（17日）上載一條名為「踢爆！荃灣豬肉佬威威由一班打手捧紅？｜應援團管理員根本就係建華集團嘅人！」的影片，並指出他人肉搜索下發現，現時威威的Facebook應援粉絲團專頁的管理員，正正就是當日第一個將威威合照放上網並令他爆紅的女士Sharon，而網民亦指出該名女士其實大有來頭，她的個人Facebook上曾多次為建華集團賣廣告宣傳，再加上威威初爆紅時，陳志雲亦曾經在其YouTube頻道「志雲頻道 stephenchannel」將威威工作的豬肉檔起底，發現背後原來由建華集團經營，因此又再印證威威疑是被建華集團一手捧出來的KOL。

YouTuber Jer仔r拍片「揭發」威威是被建華集團有目的地捧紅。（YouTube：Jer仔）

威威就是因為這樣合照突然爆紅。（YouTube：Jer仔）

威威的Facebook應援粉絲團專頁的管理員，正正就是當日第一個將威威合照放上網並令他爆紅的女士Sharon（YouTube：Jer仔）

影片中又指出，有不少威威的粉絲「威威豬」其實都是隸屬建華集團的打手，在其餘Facebook的群組都試過幫建華集團旗下的食店宣傳，而且一些偶遇威威的偷拍的照亦不像由普通的師奶粉絲所影，令人懷疑威威的暖男人設是靠這班打手一手打造而成：「好心你班打手做就做得專業啦，個個都留晒record（記錄），慌死人唔會去特登搵你哋以前post過啲乜，而家畀我搵一搵咪穿煲囉！」《香港01》記者再向Jer仔查詢，但暫時未收到回覆。

Sharon曾經在多個群組中宣傳建華集團旗下的超市和餐廳。（YouTube：Jer仔）

Jer仔搜索下發現有不少威威的粉絲「威威豬」其實都是隸屬建華集團的打手。（YouTube：Jer仔）

Jer仔慨歎：「好心你班打手做就做得專業啦，個個都留晒record，慌死人唔會去特登搵你哋以前post過啲乜，而家畀我搵一搵咪穿煲囉！」（YouTube：Jer仔）

不少網民看完影片之後都紛紛留言表示認同：「自編自導自演」、「邊有咁多巧合」、「本來都覺奇怪」、「好地地一個豬肉佬會俾人講兩講就即刻轉行？」更有網民聲稱有朋友曾經被招攬扮粉絲：「係真架，我有個朋友建華街市做，比高層叫左佢生日會要成班去做媒，好多都係媒同埋無錢收！」

威威早前與一班粉絲一同在荃新天地舉行盛大的生日派對。（Instagram：@waiwai_608）

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