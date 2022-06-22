姚焯菲疑似甜蜜戀情曝光　男友Marcus原來係200元「債主」?

15歲嘅姚焯菲情竇初開，戀上年紀相約的Marcus。(圖片由受訪者提供）

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）早前被爆出欠債200元，事後經理人解釋「只係朋友之玩吓，大家唔使咁認真」，不過日前有讀者向《香港01》報料指，原來呢位「債主」嘅真身竟疑似係姚焯菲男友。

Chantel在今年3月曾分享迪士尼的照片，原來當日Marcus 也疑似在場。(IG照片、受訪者提供照片）

據悉姚焯菲緋聞男友名叫Marcus Kwok，與Chantel是透過朋友介紹而認識，並傳出已拍拖一段時間，身邊不少朋友都知悉二人戀情。由讀者提供嘅照片中，唔少Chantel嘅自拍照都出現了Marcus嘅蹤影，其中一張Chantel身穿白色連身短裙以及藍色冷衫與Marcus的合照，與Chantel今年3月到迪士尼時打扮一樣，當時她更發文表示「the happiest place on earth」再附加一個城堡以及紫色心心emoji，有緋聞男友陪伴，又稱係the happiest place on earth似乎另有深意。而在讀者提供的短片中，Chantel繼續在自拍，而Marcus則緊貼在後方，感覺既溫馨又甜蜜。有指Marcus的IG曾上載過不少與Chantel的合照，唯去年曾遭人在TG群組分享，故Marcus現時的IG已近乎清空，不過他與Chantel仍然是互相追蹤。

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