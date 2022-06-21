陳凱琳家姐樣貌再被討論　完全唔似混血兒不及細妹靚從小感到自卑

陳凱琳（Grace）的龍鳳胎細佬Derek在剛過去的父親節，於IG post了他與爸爸的最新合照即引起了網民熱烈討論，Derek激似混血兒外貌與他爸爸中國人樣貌的差異再度成為焦點，外界直指Grace與Derek兩姊弟完全不似爸爸。

Sweet到以為係情侶！（Instagram：@derek_hcc）

Grace與Derek樣貌不似他們爸爸其實已不是新聞，且被無數次討論。去年3月Derek結婚，Grace於IG post了她與老公鄭嘉穎拍拖參加弟弟婚禮的靚相，並寫道：「 #榮升二姑奶 #兩位家姐都好安慰」為弟弟送上祝福，以及公開了她與大家姐陳凱晴和Derek三姊弟小時候的合照，令到她家姐的樣貌亦被外界討論。

Grace家姐陳凱晴絕少公開露面，相當低調，Grace亦鮮有於IG post她家姐的照片。Derek結婚那次Grace難得公開了她們三姊弟的童年照，激罕曝光了家姐的樣子。Grace跟她家姐長得極之唔似樣，兩人顏值差距極大，據悉Grace的家姐曾於Facebook大呻因為妹妹比她靚得多而令她感到自卑，甚至成為了她的童年陰影。

點擊睇Grace三姊弟的樣貌：

+ 8

+ 3