林作稱陳凱琳細佬Derek將離開香港：只要你不走，我願意收回Offer

陳凱琳（Grace）的龍鳳胎細佬Derek日前趁着父親節在IG Post出與爸爸的合照，因樣貌的差異掀起網民熱烈討論，而林作更提出以100萬港元向Derek發出挑戰，要求陳爸爸與Derek驗DNA。事件發酵了多天，林作今日（22/6）指自己收到Derek方面回應。

引起討論的合照。（IG/@derek_hcc）

林作收到陳凱琳細佬Derek回應 指心情極震撼：我真係唔知點反應

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今日（24/6）林作在Instagram表示收到Derek的回應，而相關的內容將會在下午4點公開，但是林作卻遲遲未有公開，令到一眾網民懷疑林作「報假料」，時隔一小時後，林作就在IG上載一條影片，是一條由Derek親自出鏡的影片，當中Derek並沒有向網民講述自己的身份，但是自己就非常愛爸爸及這個家庭，而自己亦將會離開香港。不過，根據Derek片中的服飾，相信是在陳凱琳生日當天所拍攝的影片。

Derek回應。（IG/@jolamchok）

而林作對此回應：「我們沒有人想Derek離開。我們沒有人想令一個家庭要分隔兩地。Derek，只要你不走，我願意收回我的offer。」又言：「本人願意幫助勸喻所有網民，不要再留意及關注這個驗DNA事件。不是我開始這個話題的，但我承認作為廣大網民之一，我有推波助瀾。但我願意成為這個話題的終結者。只要你願意留下來，我保證，我馬上轉移視線，例如反攻TVB港姐，讓你們家可以齊齊整整。」有網民就鬧爆林作，指他搞散別人的家：「你做嗰陣冇諗後果？」、「你睇你幾無聊」。