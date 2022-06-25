「荃灣豬肉檔AK」最新赤膊除罩相流出　網民指控威威曾開毒品派對

荃灣街市豬肉檔「肉類分割員」威威（劉宋威）自從爆紅之後榮升KOL，不但密密接Job成廣告寵兒，更擁有一大班粉絲「威威豬」。不過人紅自然是非多，網上不時都會出現有關威威的黑材料，早前更有人開設名為「除罩威威留餸區」的群組，當中有近五千位成員，非常誇張！

威威承諾疫情過後會除口罩見大家。（梁碧玲 攝）

這個名為「除罩威威留餸區」的群組於上月開設，但是未知道是否因為近日威威醜聞愈演愈烈，群組在這兩個星期氣氛變得活躍，不少網民更會曬出對威威的負面評論以及惡搞圖。昨日（24/6）有網民貼出多張威威除罩照片並寫長文指證威威並非普通市民，勢要拆穿威威暖男形象，他指出事實的真相是威威本是社團人士，當時社團中人都稱呼他為劉宋，而不是威威。

網民寫長文指證威威並非普通市民，勢要拆穿威威暖男形象。（FB/@除罩威威留餸區）

該網民更大爆對之前的威威來說，準備與人發生爭執是家常便飯：「再唔係就開毒品派對，一腳踏幾船呃女人錢以前呃後生女錢而家就出黎呃師奶！劉宋，你收手啦！」指控相當嚴重。《香港01》記者嘗試聯絡威威經理人文哥，惟截稿前仍未得到任何回覆，而威威之前亦已經拍片哭訴自己並非社團人士，更說：「點解有紋身就唔係好人！」

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