回歸25周年晚會官方名單公布　四大天王得劉德華姚焯菲風波後現身

今年是香港回歸25周年，各項大型慶祝活動正在籌備當中，而《慶祝香港回歸祖國二十五周年文藝晚會》將會在7月1日晚於翡翠台播出。早前微博流傳一份名為「香港特別行政區成立二十五周年紀念文藝晚會」的演出名單，當中驚見有「四大天王」張學友、黎明、劉德華及郭富城，不過近日官方演出名單正式公布，與網上流傳的名單相差甚遠。



《慶祝香港回歸祖國二十五周年文藝晚會》將會在7月1日晚於翡翠台播出。（影片截圖）

「四大天王」張學友、黎明、劉德華及郭富城近年已經甚少合體。（視覺中國）

在網上流傳的演出名單中，單單是主持人已經有8位，而歌手名單除了有「四大天王」之外，還有譚詠麟、林子祥、葉蒨文、李克勤、容祖兒、Twins、楊千嬅、古巨基、陳偉霆等，加上無綫打造的《聲夢傳奇》「四小花」炎明熹、姚焯菲、鍾柔美及詹天文等。

早前微博流傳一份名為「香港特別行政區成立二十五周年紀念文藝晚會」的演出名單。（微博截圖）

而官方公布的主持陣容就只有3位，包括汪明荃、陸浩明及陳貝兒，在演出的歌手中，「四大天王」就只有劉德華一位，還有譚詠麟、謝霆鋒、陳偉霆、陳潔靈、羅家英、郎朗、泳兒、JW王灝兒等，近日忙着在內地錄製節目《聲生不息》的炎明熹未有在列，但「三小花」姚焯菲、鍾柔美及詹天文仍在名單中。被封為「國民初戀」的姚焯菲（Chantel）近期被爆與一名叫Marcus Kwok的男生拍拖近一年，兩人多張蜜照及爭議短片流出，掀起熱議，但Chantel經理人一直未有回應，如果Chantel出席回歸晚會，相信會是她戀情曝光後首度出席公開活動。

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15歲的「國民初戀」姚焯菲近日被爆與一名叫Marcus Kwok的男生拍拖近一年。（IG@chantelyiu）