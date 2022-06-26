Anson Lo生日｜後援會打造「教主碼頭」 7.7免費搭天星小輪
撰文：鄺鈺瑩
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盧瀚霆 Anson Lo 即將在 7 月 7 日迎來27歲生日，去年「神徒」鋪天蓋地的應援，令尖沙咀碼頭變成猶如「教主碼頭」一樣。而「教主碼頭」今年將會再次重現，並且全港市民都能受惠！
盧瀚霆國際後援會將於 7 月2 日至 7 月 10 日期間，將尖沙咀碼頭及中環 7 號碼頭打造成「教主碼頭」，碼頭範圍、船內、閘機及樓梯等分別設有「Anson Lo & Sontos Giving Day」主題佈置、「免費乘搭尖沙咀中環」和「HAPPY BIRTHDAY」 字句等，「神徒」到時絕對可以瘋狂打卡。
盧瀚霆國際後援會希望透過今次「免費乘搭」活動，在疫情下發放正能量，與大眾同舟共濟。為了回饋社會，當中 6 月 27 至 7 月 10 日於旺角朗豪坊舉辦的「Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store」，其中一項周邊產品亦是與天星小輪有關，而整個 Pop-Up Store 的收入將扣除成本後，將全數捐予十間本地機構，包括「伸手助人協會」、「無家者同行」、「庭恩兒童中心」 、 「拯救貓狗協會」 、「阿棍屋」 、「大樹下」、「PawsUnitedCharity」、「綠領行動」、「長春社」及「環保觸覺」。