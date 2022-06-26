Anson Lo生日｜後援會打造「教主碼頭」　7.7免費搭天星小輪

隨著Anson Lo生日快將來臨，「教主碼頭」又再重現。

盧瀚霆 Anson Lo 即將在 7 月 7 日迎來27歲生日，去年「神徒」鋪天蓋地的應援，令尖沙咀碼頭變成猶如「教主碼頭」一樣。而「教主碼頭」今年將會再次重現，並且全港市民都能受惠！

去年因盧瀚霆國際後援會斥資租用尖沙咀碼頭外的巨型廣告版為教主賀壽，而導致碼頭日日人山人海。(資料圖片）

盧瀚霆國際後援會將於 7 月2 日至 7 月 10 日期間，將尖沙咀碼頭及中環 7 號碼頭打造成「教主碼頭」，碼頭範圍、船內、閘機及樓梯等分別設有「Anson Lo & Sontos Giving Day」主題佈置、「免費乘搭尖沙咀中環」和「HAPPY BIRTHDAY」 字句等，「神徒」到時絕對可以瘋狂打卡。

碼頭內嘅裝飾。

盧瀚霆國際後援會希望透過今次「免費乘搭」活動，在疫情下發放正能量，與大眾同舟共濟。為了回饋社會，當中 6 月 27 至 7 月 10 日於旺角朗豪坊舉辦的「Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store」，其中一項周邊產品亦是與天星小輪有關，而整個 Pop-Up Store 的收入將扣除成本後，將全數捐予十間本地機構，包括「伸手助人協會」、「無家者同行」、「庭恩兒童中心」 、 「拯救貓狗協會」 、「阿棍屋」 、「大樹下」、「PawsUnitedCharity」、「綠領行動」、「長春社」及「環保觸覺」。

全港市民均可在７月７日免費乘客天星小輪（尖沙咀＜＞中環線）