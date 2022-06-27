Edan呂爵安粉絲向Makerville發公開信要求換admin：荒謬絕倫

MIRROR成員Edan（呂爵安）的粉絲「爵屎」近月發生內訌事件，日前Edan粉絲群組admin宣布成立收費的個人官方歌迷會，惹來大批粉絲不滿，又要求Edan更換admin班底，Edan對此在Telegram群組撰寫長文回應，解釋保留管理員班底其實是公司的意思：「其實當初FC有事發生，我都即刻同公司匯報，而公司嘅feedback係唔希望我再參與任何有關FC嘅事宜，希望我專注番做好自己嘅工作，FC嘅事情就交由公司去處理，所以嗰次之後我就冇再去處理，交哂畀公司。」



Edan是MIRROR中人氣甚高的成員之一。（Instagram：@edanlui）

有一班以「一群極愛爵安的爵屎」在Instagram向Makerville發出千字文公開信，表明若fansclub繼續由現時的四位任意妄為的admin打理，實屬荒謬絕論：「去年九月，呂爵安後援會（EFC）admin全體請辭，一眾爵屎一直等待EFC重組的一天。直至九個月後的今天(25/6)，因招收會員才得悉四位admin原封不動，更由其中一位admin Chau L M（Mayjer）成立個人公司，成為sole director and shareholder，管理整個EFC的財務及發展。我們對相關安排表示擔憂、存疑及不滿，後獲爵安在EFC tg 回覆。他指EFC事情已交由公司，即Makerville去處理，而公司表示不希望他將admin們換走，『因為始終牽涉到好多金錢上，保密上等等嘅問題，所以公司希望保留返原有已經建立了信任嘅admins。』」

一班Edan的粉絲向Makerville發出公開信要求正視fansclub事宜。（IG圖片）

「一群極愛爵安的爵屎」對於公司的安排感到極困惑，並列出五大問題：「四位admin由始至終未能勝任此職，無論領導力、支援力、溝通能力……在處事上透明度極低，與爵屎缺乏溝通」、「四位admin不止一次表示會努力進步（包括在TG及爵安的IG留言），我們也一直給予他們時間去改善，但遺憾地，沒有看到明顯的進步，只見他們能力上之不足。」、「爵屎對EFC 財務狀況一直成疑，因從來沒有收過任何財務報告、應援收支報告」、「其中一位admin曾在ig公然責備我們所愛的呂爵安，而此人竟仍獲Makerville信任及留任」、「若以金錢及保密為由， Mirror內有不少FC換過admin，上星期JerFC亦公投更換admin，為何他們可以，EFC卻不可以？」

Edan一向愛錫「爵屎」，如今卻爆出內訌事件，相信他亦不好受。（Instagram：@edanlui）

公開信又指出，現時在種種爭議未解決的情況下，不解為何仍匆忙強行推行會員制EFC，又表示這班admin未有任何的解釋之下，突然宣布成立收費會員制的fansclub，從未尊重過現有的粉絲：「admin突然於星期六晚上十一點多，拋下會員制消息，沒解釋、沒說明，彷彿沒預先準備如何面對不同的質疑，只公佈了一個既定事實，爵屎只有入會或退會兩個選擇。我們一群爵屎有些決定不加入新FC，亦有一些選擇加入了，但我們想說明一下，加入新FC不代表我們認同及支持原admin，為的只是支持爵安，亦期盼日後會有改朝換代的一天。」這班粉絲亦認為現時fansclub的不足不能與正為演藝事業全力向前衝的Edan相配：「隨著粉絲人數持續增長，他絕對需要及值得擁有一個更好的FC，而非現時，四位任意妄為的admin。若EFC繼續由他們主理，實屬荒謬絕倫 。」