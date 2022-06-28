Lokman、肥仔孖師妹Gao破天荒合作拍廣告　三大隊長分享消暑大法

MIRROR隊長Lokman（楊樂文）、ERROR隊長肥仔（梁業）和COLLAR隊長Gao（沈貞巧）最近破天荒組成至強限定組合，拍攝全新一輯滙豐信用卡「最紅大折日」廣告，廣告片將於 7 月中在電視及網絡平台播放，平面廣告亦率先登陸官方網頁。拍攝平面廣告宣傳照時，三人要跳彈床做出不同跳躍動作，展現網羅全城至強獎賞而雀躍興奮的一面。三位隊長「舞」功高強，跳彈床動作駕輕就熟冇難度，表現專業又合拍。跳彈床之外，拍攝時又可「奉旨」食雪條、食西瓜，非常有夏日感覺，肥仔更被「欽點」食 Lokman 的雪條，三人不停製造笑料。

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談到精明消暑秘笈，Lokman便指表示自己最愛買衫，夏日炎炎留在家中用信用卡就可以隨時隨地網購：「早上享用豐富早餐，接着買靚泳衣到沙灘曬太陽，再享用精緻下午茶，再購物、享用晚飯及觀賞電影。」而肥仔就指自己想買刨冰機在家中自製美味刨冰，至於Gao則這自己想做Spa或者「濕平」買靚衫，肥仔聞言即問Gao會否買泳衣，Gao即笑住答：「我驚大家辛苦了！」身旁兩位男士笑說：「唔辛苦，我們買泳衣才辛苦。」