東張西望｜「恐怖鄰居」原來係化驗師　受訪時忽擲手推車嚇呆主持

今日（28日）的《東張西望》繼續講到昨日的馬鞍山「恐怖鄰居」，昨日提到該名大叔獨居於上址，每日外出執拾垃圾回家再把垃圾塞滿家裡，甚至連門都關不上，日常做飯及睡覺都在走廊解決。

《東張西望》繼續講到昨日的馬鞍山「恐怖鄰居」 (節目截圖)

從觀眾提供的影片中可見到夜深時分，大叔在門外處理「寶物」時見鄰居出來，大叔就向鄰居發出「汪汪」叫聲，以表達自己對於鄰居有人養狗不滿。有日因清潔工把大叔門口的垃圾清掉，大叔發現後便製造噪音，在家中雜物擲在地上發洩，大叔亦會在走廊擲碎玻璃瓶發出巨響及令玻璃散落一地，令路過的鄰居倍加擔心。鄰居陳太太：「我地其實係一個好危險的狀態裡面，唔知佢幾時會縱火！」亦指管理處應該馬上行動，把他趕離單位，鄰居更指大叔有一時期很喜歡鹹魚，會把整條鹹魚掛在門外。

鄰居陳太太：「我地其實係一個好危險的狀態裡面，唔知佢幾時會縱火！」 (節目截圖)

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陳太續表示原來這位大叔曾經讀過化學，是一位化驗師。大叔亦操一口流利英文，當《東張西望》主持訪問他時對話如流，更指這是他的生活習慣，但談到一半，大叔便突然拿起旁邊的手推車擲向地下，嚇到主持黎寬怡目瞪口呆。

但原來這個問題多多的大叔曾經讀過化學，是一位化驗師 (節目截圖)

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陳太更稱大叔曾經拿餐刀指嚇保安員，最後由警員處理。而去年7月管理處終於因為多年的居民投訴而搬上法庭處理，大叔因為此事亦曾寫「悔過書」，但事隔一個月又故態復萌，令附近的鄰居都感到無奈。大律師指出其實大叔擲玻璃及鐵釘等行為已經有意圖傷害，最高更可判監禁。

去年7月管理處終於因為多年的居民投訴而搬上法庭處理 (節目截圖)