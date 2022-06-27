東張西望｜馬鞍山垃圾屋男疑走廊倒尿　門口張貼：本人精神有問題

今日（27日）的《東張西望》講到馬鞍山一個屋苑一名年約60歲的獨居男士在家中堆滿了雜物，而該男士每日亦會在垃圾房中拖出垃圾到自己門口「尋寶」。男士在「尋寶」後便會把「寶物」堆到家中，經過十多年男士的「儲寶」後，已經把單位的位置全部塞滿，而自己則睡在走廊。

馬鞍山一個屋苑一名年約60歲的獨居男士在家中堆滿了雜物 （節目截圖)

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該男士附近的鄰居都當然亦受到滋擾，有不少蟑螂爬到鄰居的家中，鄰居們只好不停噴殺蟲水預防。該男子見自己單位已經不夠位「儲寶」，所以開始向其他的單位擴展，版圖亦愈來愈大。鄰居鄭太表示：「會聞到一股酸臭味。」原來恐怖鄰居除了會把雜物堆積如山外，更會在門口外私走廊位置倒下一些疑似尿液的黃色液體 ，令整個地下都沾滿液體。

該男士附近的鄰居都受到滋擾，有不少的蟑螂會爬到鄰居的家中（節目截圖)

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因為恐怖鄰居每日都會在垃圾房拖出垃圾，令鄰居們都不敢再把垃圾放到垃圾房，只能把垃圾掉到遠離住處的垃圾站。《東張西望》到現場時還看到該男子的家門貼了一張「告示」，表示自己精神有問題，所以令鄰居們都怕了他。鄰居陳太更表示：「佢曾經係屋入面燒紙屑！」而屋內堆滿了雜物，一但失火有機會令火勢一發不可收拾，有鄰居曾向該男士好言相勸，但男士卻表示：「我的生活風格是這樣！」《東張西望》明天（28日）將會更深入探討該名男士。