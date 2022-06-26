東張西望｜消失的授權驗證碼短訊　銀行唔理原因照要苦主繳交欠款

今日（26日）的《東張西望》講到有苦主便用香港大型銀行的信用卡，但在信用卡使用異常並在沒有被通知的情況下被人盜用，二人合共損失十多萬。

消失的驗證碼短信 (節目截圖)

鄧生在一天凌晨收到一條信用卡公司發來的驗證短信，但鄧生並沒有加以理會，第二天在網上銀行翻查才得知自己的信用卡被人刷了六次，每次約5千多，合共被刷了四萬多元。而鄧太亦有使用其銀行服務，所以亦立即翻查銀行記錄，鄧太便發現自己的信用卡在沒有收到驗證碼卻被盜用，鄧太的信用卡被人刷了二十多次，合共被刷了六萬多元。

鄧生在一天凌晨收到一條信用卡公司發來的驗證短信 (節目截圖)

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鄧生鄧太立即尋找銀行的協助，但銀行卻指出已經發送驗證碼予他們，所以是得到他們的授權而刷了卡。鄧生鄧太立即找電訊商翻查記錄，都沒有收到銀行所提及的驗證碼。銀行方面的負責人在該筆款項截數前數天才聯絡上鄧生鄧太，表示該筆款項二人需按時繳交，而鄧生已經被銀行自動轉帳繳交了二萬多元。鄧太則認為銀行在當時看見戶口有不尋常的活動時應該通知卡主本人，而銀行當時沒有多做這行為，令他們蒙受捐失而感到無奈，最後鄧生鄧太決定報警解決事情。

鄧生鄧太立即尋找銀行的協助 (節目截圖)

另一苦主陸先生亦遇到同樣的情況，陸先生表示母親也未有收過短信情況下被盜用信用卡，因為陸先生在銀行工作，所以對流程亦比較熟悉。陸先生質疑該銀行為什麼在戶口有異常活動時並沒有通知戶主，認為銀行在這一方面出現問題，令苦主蒙受損失。