謝嘉怡出賣父母絕密靚相賀爸爸生日　媽媽少女顏值獲讚：靚過港姐

2020年港姐冠軍謝嘉怡 (Lisa) 與爸媽的感情向來很好,今日是她爸爸的生日,她特地於IG出post送上生日祝福。Lisa分享了幾張一家三口的合照,並留言表示:「A huge happy birthday to my favourite man on earth ❤️ My dad has always been my biggest supporter (well a little behind my mum 😂) and I am so proud to be his daughter. Your getting old now 🤪 Ps both parents may kill me for the second photo 👀 🤷‍♀️」。

Lisa與爸爸感情極好。(謝嘉怡ig)

她形容爸爸是她在世上最喜愛的男人,又謂爸爸一直是她最大的支持者 (但有點不及媽媽) ,能夠成為他的女兒感到自豪,更直指爸爸現在愈來愈老了。最後Lisa笑言她公開的第二張照片可能會令她的爸媽殺死她。她所指的照片是她爸媽年輕時與初生的她合照,相中她的爸媽真的十分青春,即使已為人父母仍流露出一臉稚氣。Lisa爸爸一貫靚仔,她媽媽年輕時亦十分之靚女,有網民甚至大讚她:「靚過港姐」。

點擊睇Lisa出賣父母的絕密靚相: