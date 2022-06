陳茵媺 (Aimee)與陳豪婚後育有3名寶貝仔女,昨日Aimee於IG post了她與二仔和細女的合照,並留言表示:「Kids won't let me take a photo by myself #nothingnew and after multiple shots... a #selfie will have to suffice. 🤭」笑言仔女不讓她拍單人照。而其中一張相是Aimee與囡囡Camilla的合照,Camilla今年已經6歲,盡得媽咪優良基因的她真是愈大愈靚女。相中可見與她與媽咪同樣擁有高佻身形,十分搶鏡,網民都大讚她又靚又可愛,有網民就表示:「絕對有潛質選港姐呀」。

點擊圖輯睇Aimee與Camilla的靚樣以及她一家的靚相: