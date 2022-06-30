林子祥葉蒨文幫襯平民港式茶餐廳　一個細節盡顯慳儉本色獲激讚

現年74歲的林子祥 (阿Lam) 與59歲的老婆葉蒨文 (Sally) 音樂真人騷《聲生不息》以靚聲唱功大比拚，兩人的演出亦贏盡了讚賞，在內地十分有人氣。兩人在台上鬥技，私底下的兩人卻是十分之恩愛，Sally更因愛上林子祥而背負了第三者罵名多年，不過時間證明了這段愛情的堅韌，就算幾經波折也分不開他們，結婚26年依然甜蜜。

林子祥葉蒨文多來來一直十分恩愛（微博@葉蒨文)

日前他們拍拖到廣州一家平民港式茶餐廳用膳，就被餐廳職員大讚他們親切友善，而且十分節儉，還把當日遇見兩人的靚相放上社交網上分享。該網民表示：「現實中的葉蒨文真的比我看電視看到的狀態還要好，還要漂亮哈哈。因為他們在吃飯，不想去打擾太多所以沒拍照，細節中他們好節儉，（因為他們吃不完沒有浪費打包了）很有親和力，一點都沒有架子，對我們也很友好，說話輕聲輕語的非常溫柔，還偶爾聊上一兩句。

對了，他們還說這里我們的店是非常的港式，非常喜歡這里的胃口，還給我們點讚了哈哈…真的非常榮幸開心呢。他們吃飯也非常照顧對方，上下樓梯互相攙扶是真的非常恩愛啊。吃完飯之後我們說可以簽名拍照麽？他們也非常開心哈哈…因為明信片是我們自己準備的，拿出來的時候葉倩文看到她的照片說，這是她十幾歲的照片她也好開心哈哈。

很想分享的點是覺得對比現在的明星出街前呼後擁，他們真的很低調很樸實，讓人覺得真的很親切。無法用文字表達的，只有遇到了才深有體會。」對阿Lam與Sally的評價極高。

點擊睇阿Lam與Sally當日幫襯該餐廳的靚相：

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