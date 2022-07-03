大劉甘比13歲大女劉秀樺鍾意收藏水晶　曾獲贈8億鑽石4億豪宅

身家近700億的甘比（陳凱韻）與劉鑾雄（大劉）育有兩女一子，平日鮮有帶子女公開露面，不過自去年開始，甘比不時帶大女劉秀樺（Josephine）一起出席活動。現年13歲的Josephine已經亭亭玉立，她更不時在IG分享近況，日前她就曬出一系列自拍照，相中所見Josephine身處一間擺滿了各種水晶的房間，粉水晶、紫水晶、綠水晶一應俱全，大大小小地擺滿了整面牆，相信價值不菲。



甘比不時帶大女劉秀樺（Josephine）一起出席活動。（IG截圖）

Josephine似乎非常喜歡水晶。（IG@josephinelausauwah）

Josephine似乎非常喜歡這些水晶奇石，但其實這對她來說並不算什麼，一向深得爸爸大劉歡心的Josephine，自出世以來已經至少獲爸爸先後送贈4粒7至16卡的稀有藍鑽及粉鑽，總值超過8億港元，當中第一顆鑽石為7.03卡彩藍鑽石，是大劉在2009 年以當時破紀錄的7,400萬元於拍賣會投得，並命名為「Star of Josephine」。 2014 年大劉以1.37億港元於拍賣會投得8.5卡粉鑽作為女兒的生日禮物，翌年11月，大劉再以2.2億及3.7億港元投得兩顆稀世鑽石，分別命名為「The Sweet Josephine」與「The Blue Moon of Josephine」，其中一顆更是獲得美國寶石學院（GIA）鑑定為鮮彩藍色屬最高級別的12.03卡藍鑽。

劉鑾雄（大劉）與甘比育有兩女一子。（視覺中國）

此外，大劉在2015年亦送贈位於渣甸山高士美道5號的豪宅（價值約4.6億港元）給愛女，2018年他又將華人置業集團發展的「肇輝臺12號」樓盤名稱命為「秀樺閣」（Josephine Court）（價值約10億港元），可見他非常愛錫女兒。而集萬千寵愛在一身的Josephine亦非常有生意頭腦，早在10歲時就創業搞「鬼口水（Slime）」網店生意，不時拍攝玩各種「鬼口水」的小短片，成功吸引到不少愛好者追蹤，甘比還讓女兒在銅鑼灣皇室堡商場放置一部「鬼口水」自動販賣機，便於大家購買，短短一年就已經創下10萬元的營業額。而甘比亦經常帶Josephine參與不同的公益活動，希望囡囡有所得着，Josephine曾為東華三院舉行的「滑板藝術網上展覽暨慈善拍賣」活動設計滑板，當時她在滑板上畫了媽媽甘比最心愛的卡通人物Pingu企鵝，令甘比大為感動！

Josephine不時拍攝玩各種「鬼口水」的小短片。（IG截圖）