朱晨麗不滿被指「雪藏」　狂鬧港媒︰能不能做完功課再來訪問我？

藝人朱晨麗早前開直播，與內地網民互動。她在直播中大吐苦水，對於不斷被香港傳媒寫她被TVB冷待，甚至是「雪藏」，她表現得相當無奈，而且她罕有地發火，直言︰「我就生氣啊真的，我那個氣也不知道怎麼去發洩！」



朱晨麗是2011年港姐冠軍。（IG@rebecca_zhu）

朱晨麗開直播與網民聊天，她講到自己工作上情況，直言︰「最近……我不知道是不是算忙，反正一大堆的事情都擠在一起，之前拍了電影，現在有上。」接着，她說︰「真的很搞笑，我在香港跟人家說，我之前拍電影啊什麼的，港媒感覺好像不願意寫，就說我被雪藏，是不是有病？有大病！哈哈！就非得喜歡寫那兩個字。」

朱晨麗對於被傳媒用「雪藏」二字來形容她，感到很不滿意的樣子。（影片截圖）

朱晨麗愈講愈激動，指自己即使回應了好多次，但傳媒依然在這個問題上對她窮追猛打，她表示︰「我也匪夷所思，然後每次出來就是，除了問這個問題，就是問這個問題，然後我已經不停的在說，其實我有在拍電影啊，所以我沒有拍連續劇而已，然後他們也不寫，就說我只是否認，就是在假裝很堅張那種感覺，真的有毛病啊！真的是！我服了他們！香港是多麼的沒有新聞嘛難道？我就生氣啊真的，我那個氣也不知道怎麼去發洩，我只能跟你們在這裏吐一下糟，你們不要嫌我囉唆，我真的很想吐糟。」

朱晨麗愈講愈嬲。（影片截圖）

朱晨麗向網民呻足5分鐘，她說︰「其實也蠻忙的對不對？如果我閒的話，我肯定會開直播跟你們見面，然後中間一段時間我真的是蠻忙的，然後突然間跑出一個這樣的新聞，我也不知道哪個人，就是不安好心，搞一個這樣子的……他是生怕我沒有新聞，還是生怕我在香港的知名度變低了？所以幫我出一個這樣的title，我覺得很不合理嘛！也有點貶低的感覺，很討厭這樣子！然後問一次還好，兩次，然後再十次、一百次，每一次都問這個問題，是不是有病啊？回答過了你怎麼還在問？」之後她怒轟記者沒有做好功課，「你們是多麼的沒有做過功課嗎？能不能做完功課再來訪問我？」她接着說︰「至少你也要做一下功課吧！對不對？雖然可能沒有那麼多人去看你們所寫的那些亂七八糟的假新聞，但是……你要做功課再來訪問藝人啊！要不然你身為一個記者，拿這個記者證，你覺得你合適嗎？」

朱晨麗有份拍《美麗戰場》。（資料圖片）

朱晨麗表示自己一開頭也會認真回覆，「剛開始也很熱情的在回覆，到最後……最近還在問我這個問題，然後我都已經……很冷漠了，沒有啊！你們想怎麼寫就怎麼寫！反正我回答一千次、一次或者一萬次，你們都是寫你們心中想要寫的答案，我也是無語了。」她覺得傳媒的行為太過分，「就是道德這個事情，見仁見智對不對？我覺得有的時候做得有點過了，適可而止就……何必呢？對不對？大家都是……你也工作我也工作，不需要這樣子，為了你自己的飯碗，而來砸我的飯碗，為什麼呢？對吧？咱們也是講道理的人。如果換成不講道理的人，這些人真的……拖出去！三十大板！真的是有病！」

朱晨麗有份主演的電影《焚身》剛剛上映。（資料圖片）

其實自2021年年頭開始，就不時出現朱晨麗沒有劇集出街、被公司冷待等的報道。而她在2020年有《大醬園》和《法證先鋒IV》兩部劇出街，除了2022年的邵氏劇集《飛虎之壯志英雄》之外，未有其他由她演出的劇集播出。不過其實她一直有工作，除了拍電影《倚天屠龍記之九陽神功》和《焚身》之外，她亦拍了未播映的《輕·功》，而她現在亦有份拍攝由葉念琛執導、兼有TVB版《Penthouse》之稱的劇集《美麗戰場》，而她的商演、直播邀約也是接踵而來，令她忙到冇停手，所以真的是工作忙碌。

朱晨麗嘅靚相︰