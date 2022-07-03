王浩信張振朗上真人騷被要求配音　高海寧發難一句完美反擊

內地演技真人騷《開播！情景喜劇》，由一班藝人組隊拍攝短劇競賽，而香港代表有「無限訓練班」的王浩信、張振朗及高海寧，再加上客串助陣的吳啟華，全部是好戲之人，但返到內地卻被逼入鄉隨俗，演出的短劇竟然要用配音，節目播出後不少觀眾都要求播回原聲，而高海寧甚至在睇片時直接發難，表示「演員之間少了感情交流」，內地的睇劇習慣未必適合香港。

王浩信、張振朗、高海寧上內地真人騷，竟被要求用配音。（影片截圖）

看過內地劇的觀眾，也知道劇組會習慣用上專業配音，但對於香港觀眾，卻嫌用配音不夠原汁原味，想不到連真人騷節目，也要用上配音，令人感覺十分失真。近日播出的《開播！情景喜劇》，講到王浩信、張振朗及高海寧被安排到TVB的兒童組試鏡，由於他們不想被定型，一起鬧事而落選，此時吳啟華住進他們的家，白吃白住，鬧出不少笑話。不過該段短劇播出，觀眾卻是噓聲一片，原來幾位演員全部用了配音，皆因節目評審李誠儒聽不明白港普，才會有此做法。

高海寧反擊指欠缺感情交流，反對拍劇用配音。（影片截圖）

節目用上了專業配音，咬字清晰，但觀眾卻更想睇到原聲版本，高海寧更在台上指出，「少了演員之間感情的交流，即使再專業的配音員都無法產生，這是我們之間的一個化學反應。」之後節目再播出一個他們的原聲版本，現場的嘉賓紛紛讚好，還說加上字幕一定可以明白。不過高海寧此舉等於直接打李誠儒臉，見他表情相當不爽，但高海寧的敢言卻是獲得不少掌聲。

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