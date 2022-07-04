吳若希與師妹菊梓喬惡鬥多年　重新上位做女主角兼多方面發展

香港藝人吳若希為無綫電視（TVB）旗下的歌手及藝員，曾是星夢唱片的「十家姐」，與同門師妹菊梓喬（Hana）連番惡鬥。但Hana隨著欣賞她的何哲圖離開了星夢唱片，Hana曾經獨佔多個電視劇的主題曲畫面已經不再，換來的是吳若希重新「上位」。



2015年1月19日，吴若希上传微博。吴若希在“劲歌金曲榜颁奖典礼”获奖。 图片来源：新浪微博@JinnyNg吳若希

吳若希貴為TVB的親生女，當Hana失勢後便立即被安排到內地拍攝新劇《香港人在北京》，吳若希更是首次擔當女主角重任，夥陳展鵬、戴祖儀、洪永城、吳業坤、蔡潔及傅嘉莉等人到寧波及北京等地方拍攝。吳若希除接拍了電視劇外，更於出發內地前與麥美恩拍攝了一個綜藝節目，早前亦出了新歌，TVB要把吳若希捧為「多功能藝人」，進行多方面發展。早前吳若希北上進行隔離，在隔離的過程中每日都在社交平台發佈短片，記錄當天的生活日常。事業順利的吳若希更指自己一直都沒有與Hana相比，做好自己便算。

吳若希目前人在深圳進行隔離。（影片截圖）

而另一主角Hana則繼續留在香港，早前Hana有新歌推出，她只有自己的社交平台簡單地宣傳了事。反而Hana最為人有興趣的是她與緋聞男友吳卓羲，是否情真。Hana早前在社交平台留言：「人生最可怕的兩件事，一是沒有目標，白費力氣尋來走去，二是沒有自我，總喜歡相信別人的判斷和選擇。若要相信人，不如信自己，想改變命運，首先要改變自己」，似乎在暗示未知自己前路如何。

菊梓喬。（梁碧玲攝）